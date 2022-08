Sassuolo, Il presidente Lapo Secciani lascia la CNA

Dopo cinque anni alla guida dei giovani imprenditori di CNA Modena, tre anni da presidente della sede di Sassuolo ed altrettanti alla guida del Comitato per l’imprenditoria giovanile della Camera di Commercio, Lapo Secciani lascia la sua attività di dirigente associativo per seguire da vicino lo sviluppo crescente di LSH Società Benefit e l’avvio di nuove attività imprenditoriali e professionali.

“Ringraziamo Secciani – è il commento di Claudio Medici, presidente provinciale di CNA Modena - per il lavoro fatto in questi anni, sia per la nostra Associazione sia per l’intero tessuto imprenditoriale modenese. In questi anni i giovani imprenditori associati sono aumentati e questo anche grazie a lui. La sua passione e competenza sono state un grande contributo nella ricostruzione del rapporto con le imprenditrici e gli imprenditori del territorio. Tante iniziative di CNA sono nate da sue proposte: penso ai Business Awards, a Cna Siamo Noi, al Caffè dei Giovani. Altrettanto preziosa è stata l’attività di relazioni istituzionali e con le imprese svolta sul territorio, con ricadute positive sul piano economico e sociale di quest’ultimo. A Lapo – conclude Medici, auguro personalmente tutto il successo e il bene possibili. Avrà sempre il sostegno di CNA”.

“Gli impegni imprenditoriali, la crescita importante della mia impresa, un nuovo progetto in via di definizione – dichiara Lapo Secciani - mi impediscono di continuare a dare il meglio per l’Associazione. Dopo 17 anni, vissuti tra le CNA di Firenze e Modena si conclude così il mio impegno in questo ambito. Ho sempre interpretato il ruolo di dirigente dell’associazione con grande spirito di responsabilità dando tutto me stesso, oggi, però, è venuto il momento di concentrarmi sullo sviluppo delle mie aziende e dei progetti legati ad esse e di dedicare ogni mia energia alle persone che hanno creduto e stanno credendo in me, come imprenditore e come persona. Non cessa però il mio impegno civile: grazie anche a Fondazione LS continueremo a realizzare importanti progetti per la comunità sassolese. Così come spero in futuro di poter collaborare ancora con le straordinarie donne e uomini che lavorano e vivono la CNA”.

A settembre sarà convocata l’assemblea territoriale per l’elezione del nuovo presidente di sede.