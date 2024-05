"Libraccio" apre a Modena: tra gli scaffali il nuovo, l'usato e le grandi occasioni

Libraccio, la principale catena indipendente di librerie in Italia, si espande ancora inaugurando un nuovo punto vendita nella città di Modena - il 62° a livello nazionale - il prossimo 16 maggio. A pochi passi da Piazza Grande, nel cuore del centro modenese, in via Selmi 6, Libraccio apre un negozio di 75 metri quadri dove a fare la differenza sarà una proposta di oltre 10mila volumi tra titoli nuovi, usati e d’occasione.

Libraccio, che solo pochi mesi fa ha spento la sua 45esima candelina, compie così un nuovo traguardo nel suo processo di consolidamento nel panorama editoriale italiano, facendosi ogni giorno promotore di una cultura che sia sempre più accessibile, circolare e democratica.

Oltre alle novità fresche di stampa e a una selezione del catalogo di varia nuova, l’offerta di Libraccio nella nuova sede modenese - la quinta in Emilia Romagna - si caratterizza per un’ampia scelta di usato a metà prezzo e di volumi d’occasione con particolare attenzione ai settori di narrativa e saggistica. Libraccio di Modena effettua anche il servizio di prenotazione di testi scolastici o universitari e garantisce alla propria clientela l’opportunità di ritiro dell’usato, anche a domicilio per grosse quantità.

Sin dalla sua nascita, nei mercatini di Piazza Vetra a Milano, Libraccio è al fianco di studenti e famiglie che trovano nell’ormai consolidata formula di convenienza e garanzia un alleato in tutto il percorso scolastico.

“Con questa nuova apertura segnamo un altro passo importante nel percorso di crescita di Libraccio, cogliendo anche la sfida di concentrare una selezione di titoli nuovi, usati e d’occasione in uno spazio dalle piccole dimensioni ma che siamo certi saprà diventare un luogo accogliente e di riferimento per i nostri clienti - commenta Luca Cirmi, responsabile del nuovo punto vendita di Modena - Continuare a essere presenti sul territorio è per noi un grande motivo di soddisfazione e lavoreremo affinché il legame con il nostro pubblico, che da sempre ci contraddistingue, permanga nel tempo”.