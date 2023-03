La Granulati Donnini finisce il liquidazione, crolla un colosso locale

S chiude in modo inglorioso l'esperienza quasi trentennale della Granulati Donini Spa, azienda con sede a San Damaso di Modena che ha rappresentato un nome davvero rilevante nel settore dell'escavazione sul nostro territorio. Da qualche settimane, infatti, l'azienda è stata posta in liquidazione, con il giudice di Modena che ha nominato il curatore che dovrà seguire le ultime fasi di vita, con il pagamento dei creditori.

Un tonfo rilevante per il settore, per un'azienda che fino a due anni fa fatturava 15 milioni di euro e occupava fino ad un centinaio di lavoratori. Impresa che nel 2019 ha dovuto far fronte alla perdita del fondatore, il 76enne Giorgio Donnini, iniziando poi una parabola discendente.

La perdita della Ganulati Donnini ha un impatto molto significativo sul territorio, in quanto l'impresa gestiva diverse cave sparse per la provincia, da quelle di San Damaso prossime al fiume Panaro dove aveva sede legale, fino a quelle di San Cesario e Marzaglia.

Proprio a San Cesario monta la preoccupazione, che il consigliere comunale Mirco Zanoli (Rinascita Locale) ha tradotto in un'interrogazione al sindaco, soprattutto alla luce delle attività fortemente impattanti che Granulati Donnini gestiva. Zanoli chiede quindi lumi sulle opere compensative che l'azienda avrebbe dovuto svolgere, se "siano o meno coperte da fidejussione bancaria a tutela degli interessi dei cittadini sancesaresi". Il consigliere chiede di sapere quali sono e a quanto ammonta il valore di tali opere compensative e "cosa ne sarà dei frantoi esistenti lungo il fiume Panaro e di quelli in progetto come il mega frantoio del polo 9 ad Altolà, stesso dicasi rispetto alle escavazioni, sia in essere che per quelle future, come ad esempio cava Ghiarella".

Da capire anche se lo stesso Comune di San Cesario ( o altro) vantino crediti nei confronti dell'azienda, ipotesi per la quale le amministrazioni dovrebbero prendere parte alla procedura di liquidazione giudiziale.