Sistemi di movimentazione, il gruppo modenese LM acquisisce Magnoni Srl

Il Gruppo LM si allarga, grazie all’acquisizione del 100% di Magnoni Srl, azienda modenese specializzata da oltre 60 anni nella progettazione e nella produzione di sistemi di movimentazione personalizzati ad alte performance per prodotti sfusi e confezionati del settore alimentare e del settore beverage. Magnoni collabora da molti anni con alcuni tra i marchi internazionali più famosi, fornendo sistemi di movimentazione industriale: Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Heineken, Mutti, Menù, Noberasco. A questi prestigiosi brand vengono fornite soluzioni efficienti e customizzate per la movimentazione di barattoli, lattine, vasi, cluster, cartoni e ogni genere di contenitore, sia sfuso che confezionato, garantendo sempre la qualità e l’eccellenza dei sistemi di movimentazione industriale Magnoni Srl.

L’acquisizione permette ad entrambe le aziende di effettuare un passo in avanti nella direzione di una risposta sempre più completa e su misura per le specifiche esigenze del cliente. Magnoni può ora contare sul know how della capogruppo, in particolare sull’attrezzata divisione interna di LM che produce i principali componenti utilizzati per il montaggio della nastreria e su un’altra sezione interamente dedicata alla realizzazione dell’automazione elettronica. Un doppio rinforzo per il brand Magnoni.

Mentre per LM l’acquisizione ha permesso di ampliare la gamma di soluzioni per il packaging del food e dell’imbottigliamento, integrando sistemi totalmente customizzati, sia per i clienti storici che per quei clienti che iniziano ad interfacciarsi con LM / Magnoni solo ora.

“All’interno del mercato di riferimento, LM è così in grado di rinforzare la sua posizione – dichiara Michele Franzoni, Direttore Generale del Gruppo LM -, progettando e producendo sistemi di movimentazione nel pieno rispetto delle sue radici e al passo delle più recenti innovazioni tecnologiche. Inoltre – conclude Franzoni -, l’essenziale aiuto del reparto automation impreziosisce sempre di più le applicazioni del gruppo”.

L’acquisizione alimenta ulteriormente il desiderio di continua innovazione di LM, il cui ventaglio di prodotti è ora capace anche di movimentare contenuti vuoti o pieni, eliminare residui d’acqua dalla superficie dei contenitori, pulire internamente questi ultimi da corpi estranei prima del successivo riempimento e molto altro ancora.

Dal 1975 LM è leader nell’offrire soluzioni di movimentazione e sistemi di trasporto tecnologicamente avanzati, garantendo prodotti di alta qualità calibrati sulle specifiche esigenze di ciascun cliente. L’azienda chiuderà il 2021, secondo le previsioni, con circa 13 milioni di euro di fatturato. Il Gruppo LM è composto da LM Spa, Magnoni Srl e Marpatech, azienda di Santarcangelo di Romagna (RN) specializzata in soluzioni di trasporto personalizzate e impianti di movimentazione chiavi in mano. L’intero Gruppo conta

90 dipendenti dislocati in 3 sedi tra Viale della Nazioni 95 a Modena e Santarcangelo. Gli stabilimenti occupano in totale una superficie di 7700 metri quadrati. Le previsioni di fatturato per il 2021, a livello di Gruppo, si aggirano intorno ai 19 milioni di euro.