Territorio turistico Bologna-Modena, presentato il nuovo logo

E’ stato presentato oggi, mercoledì 12 ottobre a Bologna, il nuovo logo del territorio turistico Bologna-Modena, il soggetto istituzionale costituito del 2021 con l'obiettivo di programmare le attività di promozione turistica dei due territori per i prossimi anni, grazie al bando promosso dal Territorio Turistico Bologna-Modena insieme a Bologna Welcome e Modenatur, con il supporto di Aiap, Associazione italiana design della comunicazione visiva, con l’obiettivo di sviluppare un logo comune per i due territori, che comunichi in modo semplice e immediato innovatività, apertura, rappresentatività del Made in Italy.

Il territorio turistico Bologna-Modena è composto da un tavolo di concertazione che ha il compito di condividere le strategie delle misure da attuare e la cabina di regia che si occupa di programmare lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica per la realizzazione di una progettazione totalmente partecipata.

Per il presidente della Provincia di Modena e vice presidente del tavolo di concertazione del territorio turistico Bologna-Modena, Gian Domenico Tomei «la una nuova identità visiva rappresenta l’intenzione condivisa di proseguire con determinazione nel percorso avviato lo scorso anno insieme alla città metropolitana di Bologna di offrire a cittadini e turisti un servizio di altissima qualità che sia volano attrattivo per due territori che hanno molte affinità ed eccellenze».

Il nuovo logo è stato disegnato da studio Fm Milano, studio di consulenza grafica che ha tra le collaborazioni attive l’Aeroporto internazionale di Doha, il Massachusetts institute of technology (Mit), ed in Italia Cassina e Frau.

Il sindaco di Modena e vice presidente della cabina di regia del territorio turistico Bologna-Modena, Gian Carlo Muzzarelli sottolinea che «il nuovo marchio rappresenta un ulteriore elemento del salto di qualità che abbiamo voluto fare unendo nella promozione i nostri territori e le nostre eccellenze: è stata una scelta strategica che sta dando buoni risultati, come dimostra la ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, e che ora dovrà contribuire ad affrontare le difficoltà causate dai rincari energetici. Ma uniti, sull’asse della via Emilia, si è più forti».

Tra le 80 proposte arrivate, il logo vincitore esprime il concetto di mappa, intesa non solo come rappresentazione dello spazio, ma come inizio di un viaggio. I due cerchi neri, in mezzo ai quali campeggia la scritta “Territori Bologna Modena”, simboleggiano Bologna e Modena, unite dalla Via Emilia che corre di 26 gradi inclinata lungo i primi rilievi degli appennini.