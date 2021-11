Lavoro. Löwengrube cerca addetti per il ristorante di Modena

Löwengrube continua la ricerca di figure interessate a un impiego nel mondo della ristorazione da inserire come operatori o responsabili di sala e cucina. La catena cerca 10 candidati per Modena, il più grande locale della catena italiana aperto la scorsa primavera con 1.400 mq di superficie in via Emilia Est. Sono aperte anche 6 posizioni da inserire a Bologna, nel primo punto vendita in Emilia-Romagna aperto nel 2019.

Aperto in piena pandemia, il ristorante sta sfidando le avversità e riscuotendo successo: dall'apertura dei ristoranti di Bologna e Modena fino ad oggi sono stati serviti ben 90.000 brezel, 13.500 stinchi, 40 km di würstel per un totale di 130.000 pezzi, 50.000 hamburger e 100.000 litri di birra.

I dipendenti saranno supportati dal percorso di formazione interna, a cui il franchising dedica molta attenzione con il duplice obiettivo di garantire lo stesso standard di esperienza e qualità in tutti i ristoranti e offrire a tutto il personale la possibilità di crescere all’interno della rete. Dopo un primo periodo di prova, l’opportunità è di un impiego a tempo indeterminato.

Gli interessati a lavorare nei locali di Bologna e Modena potranno inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: modena@lowenguys.it oppure bologna@lowenguys.it