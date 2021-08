Ferragosto all'Opera, Madame Butterfly ai Giardini Ducali

Un viaggio all’interno della celebre opera di Puccini, Madama Butterfly, per apprezzarne la trama e conoscere i personaggi. A guidarci in questa esplorazione sarà il Maestro Stefano Seghedoni a cui sarà affidato il felice compito di commentare l’Opera e i personaggi stessi, alternando le parole alle arie più significative che scorrono la trama e la storia. Il Maestro Federica Cipolli al pianoforte e 4 voci liriche per 4 registri vocali: soprano, tenore, baritono e basso.

Questa nuova esperienza di diffondere la cultura musicale dell’Opera lirica nasce nel 2014 all’interno della progettualità del Salotto Culturale Aggazzotti.

Cultura e conoscenza per tutti: per offrire nuove momenti di scambio e dialogo con chi già conosce l’Opera e per aprire nuovi mondi a chi ancora non ne ha avuto occasione.

Portare lo spettatore a capire e comprendere ciò che viene rappresentato, per poi approfondire nelle sedi teatrali adeguate Un viaggio nell’ Opera spiegata, raccontata, compresa.

