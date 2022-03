Stagione turistica a Fanano: "Il lavoro c'è, ma non si trova personale"

“La stagione turistica è andata molto bene, è partita presto con tanta neve, le piste sono state gestite in maniera impeccabile, abbiamo avuto un afflusso importante, gli hotel di tutto il comprensorio hanno lavorato, siamo contenti”. A fare il punto sulla situazione di Fanano è il sindaco Stefano Muzzarelli.

Il periodo resta comunque complicato: “Veniamo da due anni di Covid, e ora questa guerra assurda sta causando molte difficoltà qui in montagna, dove i territori sono più fragili e marginali e di conseguenza subiscono i problemi in maniera più pesante”, continua Muzzarelli: “In questi ultimi 20 giorni il gasolio a quota 2,30 euro ha fatto sì che ci fossero meno macchine in giro, meno turisti in albergo, meno persone nel weekend: si vede assolutamente la differenza”.

Ma non c’è solo il caro carburante a destare preoccupazioni. Le imprese della zona, infatti, devono far fronte anche a un’altra criticità, emersa con la pandemia: la mancanza di personale. “Non si trovano lavoratori, non solo per gli alberghi ma anche per le altre aziende, persino per il Consorzio del Cimone; questo sta mettendo in grande difficoltà le attività, che si trovano costrette anche a fermi prolungati”, sottolinea Muzzarelli.

A venire in soccorso ai bilanci in sofferenza di un Comune di montagna come Fanano potrebbe arrivare il Piano nazionale di ripresa e resilienza(Pnrr): per il sindaco Muzzarelli “può essere davvero uno strumento di rilancio per l’economia, anche se è molto complicato accedere a questi fondi, ma ci stiamo provando partecipando a tutti i bandi possibili”.

Gli obiettivi sono molteplici: adeguare la viabilità montana, incentivare il turismo legato alle famiglie, sviluppare nuovi servizi nell’area del Cimoncino, valorizzare tutte le frazioni. “Il 2022 sarà un anno di grandi semine – conclude Muzzarelli – e speriamo di poter raccogliere nei prossimi anni. Le idee sono tante, perché abbiamo un territorio straordinario, ma dobbiamo farci trovare pronti”.