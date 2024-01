Marazzi Group è Top Employers Italia per l’ottavo anno consecutivo

Marazzi Group, azienda della provincia di Modenaì leader nel design e nella produzione di ceramica e gres per pavimenti e rivestimenti, riceve il prestigioso riconoscimento Top Employers che, per l’ottavo anno in Italia certifica e consolida l’impegno dell’azienda nell’attuazione di politiche e strategie per la sostenibilità sociale, la crescita professionale, la sicurezza e il benessere di tutti i dipendenti.

Il Top Employers Institute conduce annualmente una ricerca globale per certificare le aziende impegnate nel fornire le migliori condizioni di lavoro, a partire dalla sicurezza di persone e ambiente, programmi di formazione, incentivazione e sviluppo professionale.

“L'ottenimento della Certificazione Top Employers per l’ottavo anno consecutivo dimostra che le persone Marazzi, le loro esperienze, le loro competenze e il loro talento sono una risorsa centrale per lo sviluppo dell’azienda” - commenta Luca Gatti, Direttore HR e Organizzazione Marazzi Group - “Continueremo con la formazione, i premi di risultato e un programma sempre più articolato di welfare aziendale. Alla base c’è un orientamento concreto dell’impresa verso le persone e il rinnovo del contratto integrativo aziendale, approvato a larghissima maggioranza dai lavoratori a dicembre 2023, si inserisce in questa direzione rafforzando ulteriormente l'attenzione alla sicurezza, alla salute dei dipendenti e dei loro familiari e affrontando la conciliazione tra lavoro e vita privata.”

Il programma di welfare aziendale di Marazzi Group, rivolto anche alle famiglie di tutti i dipendenti, si articola in 48 convenzioni attive sul territorio in ambito salute, benessere, servizi, formazione e scuola, banca ore solidale, possibilità di convertire il premio di risultato in servizi e in diverse iniziative per favorire il bilanciamento lavoro – famiglia - vita privata. L’attenzione del Gruppo si è rivolta anche quest’anno ai più giovani con il progetto Young T.I.L.E., un programma immersivo ed esperienziale dedicato a talenti under 30 che già lavorano in azienda e con Academy Duale, il progetto in collaborazione con le scuole del territorio che ha visto lo scorso anno 38 studenti delle classi IV e V dell’Istituto Tecnico A. Volta di Sassuolo alternarsi tra formazione teorica ed esperienza pratica. Sette di loro, al termine del percorso, sono entrati in azienda come dipendenti Marazzi