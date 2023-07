Massimo Marchesi è il nuovo Presidente di Confcommercio Modena

Massimo Marchesi - molto conosciuto in città come titolare del Griffin's Irish Pub di via Gallucci - è il nuovo Presidente Confcommercio città di Modena e succede a Riccardo Pisani. Massimo Marchesi, da quasi 30 anni al timone del famoso locale del centro storico - luogo denso di storia, dove assaporare le migliori birre del mondo anglosassone e divenuto da anni un crocevia tra generazioni, lingue e culture differenti - ed attivo con una impresa nel settore delle birre anche sul mercato londinese, è risultato eletto per acclamazione da una nutrita assemblea di associati

Confcommercio Modena ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo, così composto: Athos Albrizzi, Alberto Dugoni, Maria Cristina Gozzi, Francesca Bassi, Simone Guerra, Paolo Buzzega, Luca Bagnoli, Gabriele Indomiti, Paolo Camerini, Barbara Bonamin, Marco Martinelli, Maurizio Messori e Gian Paolo Riccardi.