La cucina di Sanremo parla ancora modenese, la Menù di Medolla confermata official supplier

Menù , l’azienda di Medolla leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale, sarà a Sanremo per il terzo anno consecutivo, riconfermando la sua presenza come official supplier di Casa Sanremo , digital hub e costola del Festival della Canzone Italiana che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio.

In una edizione, la 73°, che si preannuncia essere molto attesa, l’azienda di Medolla sarà protagonista con i suoi prodotti all’interno dell’Arena del Gusto, area dedicata alla regina della tradizione culinaria italiana, la pizza. In questo spazio gourmet , una brigata di pizzaioli, sotto la guida dei rinomati Enzo Piedimonte e Carmelo Pistritto, avrà il compito di deliziare i palati dei numerosi ospiti che passeranno da Casa Sanremo.

Fra tutte le pizze proposte, una su tutte sta già facendo parlare di sé: la pizza dedicata a Chiara Ferragni, farcita con crema cacio e pepe, provola di bufala affumicata, porchetta, patate viola, mandorle e basilico. Questa proposta ispirata alla più famosa influencer e imprenditrice digitale è realizzata proprio con uno dei fiori all’occhiello della produzione Menù: E’cacioepepe, la salsa cremosa e dal profumo intenso, realizzata come da tradizione con Pecorino Romano DOP, ideale per condire primi piatti e, naturalmente, le pizze moderne.

“ Siamo molto felici di aver rinnovato la nostra partnership con Casa Sanremo e con il responsabile dell’area pizzeria Enzo Piedimonte” afferma Federico Masella, Marketing & National Key Account Manager Italia. “La nostra azienda produce numerose referenze per il mondo pizza e siamo onorati di portare in questo evento i nostri condimenti e topping, specialità studiate e realizzate per farcire con gusto, equilibrio e innovazione pizze tradizionali e gourmet”.

Fra le referenze che Menù metterà a disposizione durante l’evento ci saranno infatti sia gli ‘imperdibili’ dell’azienda, prodotti che hanno conquistato i professionisti della pizza di tutta Italia per il loro sapore unico, qualità e varietà, che le ultime novità quali i condimenti studiati per rispondere alle nuove esigenze del mercato, sempre più attento alla freschezza e alla genuinità degli ingredienti, oltre che alla facilità di utilizzo.

Fra i prodotti Menù scelti dagli organizzatori figurano le specialità base pomodoro, quali “Frulloro”, “Mini Red” e “Mini Yellow” (pomodori semisecchi pelati Pizzuttello), “Datterini Gialli Semisecchi” e i “Soleggiati” (pomodori a spicchi), salse e pesti, come il “Pesto alla Genovese Fresco” con Basilico Genovese DOP, che non poteva mancare in terra ligure, la “Crema di Zucca”, la “Salsa di Pistacchio” e la “Salsa di ‘Nduja Calabrese”, le specialità ittiche (“Filetti di Acciughe” e “Tonno”) e le verdure, tra cui “Porcini a Fette trifolati in Asettico”, “Carciofi Grigliati” e “Friarielli”.