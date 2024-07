Mirandola in cresce come meta turistica: +25,4% di visitatori nel 2024

Cresce in maniera consistente il numero di turisti che scelgono Mirandola quale tappa di soggiorno e turismo paesaggistico, faunistico ed enogastronomico. Secondo una recente ricerca sul “turismo nel modenese”, pubblicata dal quotidiano Gazzetta di Modena, la Città dei Pico si posiziona, con i 2.752 visitatori, al quarto posto, per aumento di turisti in Provincia – dietro solamente a Sassuolo, Maranello e Montese - per aumento di turisti con un +25,4% rispetto al dato registrato nello scorso 2023, che sale sino al +53,8% rispetto all’antecedente 2019.

Positivo anche il dato dei pernottamenti – 7.214 totali – che, oltre a certificare la qualità della ricettività del territorio comunale e delle sue strutture, va a migliorare dato già positivo del 2023 (+24,2%) e fa segnare il secondo miglior parametro di crescita provinciale, in riferimento allo scorso 2019 (+71,8%).

“Si tratta di dati lusinghieri che certificano la lungimiranza delle scelte dell’Amministrazione in materia di ospitalità e attrattività del nostro territorio - commenta il Sindaco Budri che conclude – Numeri che ci stimolano a valorizzare ancor di più ciò che la nostra Mirandola può offrire, tanto nel capoluogo, quanto nei territori frazionali, grazie anche alle attività organizzate presso i Barchessoni e al passaggio della Ciclovia del Sole".