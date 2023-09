Mirandola. LivaNova ha una nuova responsabile di stabilimento, 50 assunzioni a tempo indeterminato

La mirandolese LivaNova, società globale di tecnologia e innovazione medica, ha annunciato che Francesca D'Ambrosio è stata promossa al ruolo di Responsabile di stabilimento di Mirandola.

In precedenza, è stata Direttore, Quality Engineering, di Mirandola & Melbourne e Supplier Quality Engineering. Sotto la sua guida, e con la piena collaborazione di tutte le altre funzioni, Mirandola ha ottenuto diverse certificazioni di qualità che confermano la piena conformità dei prodotti e dei processi LivaNova.

LivaNova è anche lieta di comunicare che 50 lavoratori entreranno a far parte dell'azienda con contratti di lavoro a tempo indeterminato come addetti alla produzione nei reparti di assemblaggio sistemi di perfusione (PTS), ossigenatori, autotrasfusione, magazzino, stampaggio ed estrusione, attingendo dai lavoratori in somministrazione che, al 30 settembre 2023, avranno maturato almeno due anni di anzianità. Le assunzioni si concluderanno entro la fine di ottobre 2023, nel rispetto dell'accordo sindacale del 10 ottobre 2022, in cui si è stabilito di prevedere una "lista di precedenza" dei lavoratori basata sul criterio dell'anzianità.

LivaNova PLC è una società globale di tecnologia e innovazione medica che si impegna a fornire speranza ai pazienti e alle loro famiglie attraverso tecnologie mediche innovative, offrendo miglioramenti che cambiano la vita

sia a livello cerebrale che cardiaco. Con sede a Londra, LivaNova impiega circa 2.900 dipendenti, di cui circa 1.000 lavorano a Mirandola, ed è presente in più di 100 paesi in tutto il mondo a beneficio di pazienti, operatori sanitari e sistemi sanitari.