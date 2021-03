A maggio torna l'edizione digitale di Moda Makers, le imprese possono candidarsi

Tornerà a maggio la terza edizione di Moda Makers Digital, la manifestazione facente parte Carpi Fashion System realizzata dal Consorzio Expo Modena per dar modo alle imprese partecipanti di valorizzare e mostrare al mondo le proprie Collezioni donna per la Primavera/Estate 2022, ovviando al perdurare delle difficoltà negli spostamenti internazionali dovuta all’epidemia di COVID-19.

Con inaugurazione a partire dal prossimo 19 maggio, l’edizione estiva ha aperto la fase di candidatura delle imprese, che potranno richiedere di partecipare scrivendo all’indirizzo digital@modamakers.it.

Ricordiamo che le aziende che faranno parte della terza edizione di Moda Makers Digital potranno esporre le proprie creazioni di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capispalla su una piattaforma online concepita appositamente per mettere in contatto imprese e buyers internazionali, uno spazio virtuale costantemente aggiornato e migliorato, sin dalla prima edizione di giugno 2020, per soddisfare le necessità e le esigenze degli imprenditori. Non un sito di e-commerce, dunque, ma una vetrina in cui visionare i campionari e poter avviare trattative, in assoluta riservatezza, con i compratori di tutto il mondo, in prevalenza grossisti e titolari di negozi o catene.

Il Distretto del tessile-abbigliamento di Carpi non intende dunque rinunciare alla manifestazione di punta per le PMI della moda programmata a livello nazionale, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione della tecnologia per fornire un sostegno alle imprese, così provate da un anno assai complicato per il settore del fashion.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Comune di Carpi e Camera di Commercio di Modena, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet.