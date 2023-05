Si chiude la quindicesima edizione di Moda Makers, 22 espositori in fiera

La 15^ edizione di Moda Makers, tenutasi a ModenaFiere il 9 e 10 maggio, ha visto confermare l’interesse per la manifestazione da parte dei buyer, sia italiani che internazionali.

Sono state infatti in linea con le due precedenti edizioni le presenze dei compratori sia dall’Italia che dall’estero, venuti a Modena per toccare con mano le Collezioni Primavera/Estate 2024 delle 22 aziende produttrici del fashion Made in Italy presenti in fiera.

Tra i principali paesi di provenienza degli addetti del comparto, si segnalano Austria, Germania, Belgio, Olanda, Taiwan, Portogallo e Spagna.

Si tratta di operatori professionali dell’abbigliamento quali grossisti, distributori, centri di acquisto e dettaglianti che hanno intenzione di sviluppare linee di abbigliamento a marchio proprio.

A manifestazione conclusa, i contatti presi in fiera tra imprese e compratori potranno svilupparsi nelle prossime settimane, per mettere a punto ordinativi ed esigenze dei clienti.

“Siamo consapevoli delle sfide e dei cambiamenti che il settore si trova ad affrontare in questi anni – commenta il Direttore di ModenaFiere Marco Momoli – e proprio per questo riteniamo importante che un settore così fondamentale per il territorio abbia, proprio sul territorio, una sua manifestazione di riferimento. Siamo anche consapevoli che occorra lavorare per una crescita della manifestazione, e a questo proposito tutti gli attori in gioco stanno già lavorando all’obiettivo. Lo facciamo però con il bilancio di un’edizione che ha continuato a destare l’interesse dei clienti, che sono venuti a Moda Makers anche dall’estremo oriene, dimostrando che la creatività e la qualità del prodotto italiano ha ancora un mercato interessante, e che vale la pena lavorare per continuare a intercettare la domanda di bellezza che il mondo esprime e alla quale l’Italia e il territorio hanno sempre saputo rispondere”.

Le aziende che hanno partecipato sono: 1970, Acquamarine, Creazioni Nigi's, Dani Confezioni, Denis, Donne da Sogno, Emmegi 2, Gil, Goldme, Grandi Francesco, Il Trifoglio, Incontro, Luana Ferracuti, Mabal, New Terconf, Noir, Officina Italia, Pioneer, Pour Moi, To Bebay, Vezzo e Walmode.

Apprezzato dai visitatori anche il Moda Makers Fashion Party che, organizzato da SGP Grandi Eventi e promosso da Carpi Fashion System e Unione delle Terre d’Argine - si è tenuto nella serata inaugurale a Carpi, presso il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio.