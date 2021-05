Moda Makers Digital: crescono le aziende partecipanti all'edizione online

Sarà un’edizione che vede crescere il numero di aziende partecipanti, quella di Moda Makers Digital che inaugurerà mercoledì 19 maggio 2021: un dato per nulla scontato, tenendo conto della difficile situazione del settore moda, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Sono infatti 40 – rispetto alle 36 di novembre 2020 – le imprese che hanno confermato la propria adesione alla nuova edizione della manifestazione promossa da Carpi Fashion System e organizzata dal Consorzio Expo Modena, e che esporranno, nella piattaforma online appositamente creata, le proprie collezioni per la Primavera/Estate 2022.

Una crescita di aziende partecipanti – di cui 23 dal territorio dell’Emilia-Romagna e 17 da fuori regione, per un fatturato complessivo (per l’anno 2020) di oltre 38,5 milioni di euro e 269 dipendenti, un numero di capi prodotti annualmente che supera il milione e ottocentomila e una presenza sul mercato estero che rappresenta il 44% del volume d’affari complessivo - interpretata dai promotori come il segno dell’interesse per l’iniziativa, pur nella grande difficoltà in cui versa l’intero comparto moda, sia a livello locale, che nazionale e internazionale. Questa versione digitale di Moda Makers rappresenta infatti uno strumento che consente di restare in contatto con clienti storici e farsi conoscere da potenziali nuovi acquirenti, ovviando alla grande difficoltà degli spostamenti che continua a essere determinata dal perdurare dell’emergenza sanitaria. Altro dato da evidenziare, riguarda il fatto che questa edizione vede l’ingresso di quattro imprese che non avevano mai partecipato né all’edizione fisica né a quella digitale della manifestazione: di queste, tre provengono dal territorio regionale.

Migliaia di proposte moda di confezione, maglieria, tagliato, camiceria e capispalla che saranno dunque consultabili dai buyers di tutto il mondo, che potranno visionarle sul sito internet, per poi avviare, privatamente, trattative con le aziende. Moda Makers Digital è infatti, come anche la versione fisica (che al novembre 2019 era arrivata a 8 edizioni), una manifestazione dedicata esclusivamente a compratori all’ingrosso e al dettaglio, ovvero grossisti diffusioni moda, agenti di commercio, negozi o catene di negozi specializzati.

Un evento concepito appositamente per le PMI, a partire da quelle del Distretto di Carpi, e che, grazie alle potenzialità del digitale potranno far visionare i propri campionari di moda femminile, in uno spazio virtuale creato per garantire la esclusività e riservatezza sia dell’espositore che dell’acquirente: gli organizzatori si riservano di verificare la natura dei visitatori, per sincerarsi che si tratti di attività rivolte all’acquisto di abbigliamento. Sono inoltre previsti diversi livelli di visibilità del campionario di ogni azienda: saranno le imprese stesse a decidere quanti elementi della propria collezione mostrare a ogni singolo visitatore e potenziale cliente.

Il portale è concepito per agevolare il rapporto diretto tra azienda espositrice e compratore, i quali, dopo un primo contatto, potranno interagire direttamente stabilendo prezzi, quantità minime di produzione e personalizzazione dei singoli capi attraverso una trattativa riservata.

Le 40 aziende sono: Acquamarine, Angela F, Anna Falk, A&B Studio Adriana Sorgi, Brillante, Capriccioli, Cocoba Fashion House, Confezioni Gigi's, Creazioni Rosanna, Dani Confezioni, Donne da Sogno, Dress Natural, Eleonora Amadei, Etc 2.0 , Famar, Gil, Giovani Idee, Gironacci Arduino, Idea tessile, Io e Te Maglierie, Il Trifoglio, Incontro, M.S.P., Mabal, Maglieria Paola Davoli, Match Italia International, New Terconf, Officina Italia, Pioneer, Pour Moi, Pop Fashion Italian, RC Fashion, Roberta Neri, Settepuntozero, Settimocielo, Sorriso, Tabula Rasa, Vezzo, Walmode, Zanetti Moda.

Per tutti i mesi di durata della manifestazione, che si concluderà nell’autunno 2021, lo staff organizzativo sarà sempre a disposizione delle aziende e dei clienti.

Moda Makers Digital è organizzata dal Consorzio Expo Modena per conto di Carpi Fashion System, il progetto di sostegno alle aziende del Distretto promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Comune di Carpi, Camera di Commercio di Modena e con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Questo il commento dei promotori della manifestazione: “Le aziende credono in Moda Makers, tanto che continuano a partecipare e, anzi, il loro numero aumenta. Tutti gli attori impegnati nell’organizzazione di questo appuntamento hanno continuato, sin dall’esplodere della pandemia, a sostenere il Distretto e le aziende produttrici, perché la manifattura è un elemento irrinunciabile del nostro territorio, sia dal punto di vista della qualità dei saperi acquisiti, che rende Carpi un’eccellenza italiana e nel mondo, sia da quello economico e occupazionale. Moda Makers Digital rappresenta certamente una vetrina irrinunciabile, in un momento in cui gli spostamenti e gli incontri di persona con i compratori esteri sono pressoché impossibili, tanto più per le piccole e medie imprese, che mettendosi in rete si pubblicizzano nei mercati internazionali del business della moda, potendo così aumentare la propria visibilità sui mercati. Ciò detto, sarebbe irresponsabile nascondere le grandi difficoltà in cui versa tutto il comparto moda, una filiera strategica per il territorio e il Paese nel suo complesso, e che necessità di aiuti concreti, da parte sia della Regione che del Governo. Parliamo di aziende che forniscono un contributo importante ai territori sui quali operano, e che non possono essere lasciate sole in un momento così complesso”.