Da Modena a Malta: missione imprenditoriale del settore alimentare con esposizioni e degustazioni

Malta rappresenta un importante mercato per le imprese produttrici dei settori Food&Beverage e Wine, interessate ad esportare all’interno dell’Unione Europea. Il progetto offre l’opportunità di esporre, presentare e far degustare i propri prodotti a selezionati importatori, distributori e operatori della GDO e del mondo della ristorazione.

La missione si rivolge ad un numero massimo di 10 imprese (di cui il 70% aziende del settore Food&Beverage e il 30% del settore Wine) che verranno ammesse previa verifica di pre-fattibilità rispetto alle opportunità nel mercato maltese e in base all’ordine cronologico di arrivo della Manifestazione di interesse vincolante.

Al servizio di valutazione sulle possibilità di business, si aggiungono incontri d'affari con buyer locali, mirati per ciascuna azienda, e la messa a disposizione di uno spazio attrezzato, idoneo all'esposizione e alla degustazione dei propri prodotti. Inoltre, sono previste visite aziendali presso altri operatori locali del settore, distributori o ristoratori oppure presso le sedi dei buyer che hanno partecipato ai B2B, con cui l'azienda italiana intende approfondire il contatto. Per gli spostamenti, le aziende avranno a disposizione un servizio transfer mentre i costi di volo, vitto, alloggio, le spese per la spedizione, sdoganamento ed eventuale registrazione dei prodotti sono a carico delle imprese partecipanti. L’arco temporale di realizzazione delle attività andrà da marzo a luglio 2023.

La partecipazione al progetto è assoggettata al Regime di aiuti "de minimis" e maggiori dettagli relativi alla valutazione delle imprese sono riportati nell'Avviso di selezione per la partecipazione alla missione. Le imprese interessate possono compilare online la Manifestazione di interesse vincolante ai fini dell'ammissione alle attività progettuali. La scadenza per l’adesione è fissata per il giorno 15 marzo 2023. Farà fede l’ordine cronologico di arrivo.

Per maggiori informazioni, contattare il team di Promos Italia, email: temporaryexpo@promositalia. camcom.it.