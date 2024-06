Modena al 55,3%: provincia in top 10 per tasso di occupazione giovanile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Secondo una recente analisi dell'ufficio studi Lapam Confartigianato, i giovani emiliano-romagnoli stanno beneficiando delle condizioni favorevoli del mercato del lavoro. Tuttavia, il numero di under 35 nel mercato del lavoro è in diminuzione, con una perdita di 81.000 giovani negli ultimi 20 anni e una previsione simile per i prossimi 20 anni.

Ripresa Post-Covid e tasso di occupazione

Dopo la pandemia, l'occupazione ha registrato una forte ripresa, soprattutto tra donne e giovani. Modena, in particolare, si distingue come la decima provincia a livello nazionale per il tasso di occupazione giovanile, con un notevole 55,3%. Questa ottima performance occupazionale è tuttavia accompagnata da una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato.

Sfide nel reperire giovani talenti

Le imprese modenesi trovano difficile coprire il 46,7% delle posizioni per under 30, con un costo stimato del mismatch tra domanda e offerta di lavoro che si aggira sui 277 milioni di euro, pari all'1,06% del valore aggiunto della provincia. Questa situazione fa di Modena la settima provincia in Italia per incidenza del mismatch sul valore aggiunto.

Declino della popolazione giovanile

Negli ultimi 20 anni, Modena ha registrato una diminuzione del 6,6% dei giovani tra i 15 e i 34 anni. Questo declino è dovuto non solo al calo delle nascite, ma anche alla crescente tendenza dei giovani a costruire il loro futuro all'estero. Nonostante ciò, l'Emilia-Romagna rimane attrattiva per i laureati, con Modena che si piazza al sesto posto in Italia per attrattività nei confronti dei giovani laureati.

Al 31 dicembre 2023, nel modenese si contavano 5.374 imprese gestite da under 35. Di queste, il 25,1% sono gestite da donne e il 28% da stranieri. Le imprese artigiane giovanili sono 1.764, rappresentando il 9,1% del totale delle imprese artigiane del territorio.

Investire sui giovani

Secondo Lapam Confartigianato, è fondamentale puntare sui giovani e investire nella loro formazione e futuro. Le micro e piccole imprese del territorio stanno dimostrando una maggiore attenzione al welfare dei dipendenti, con politiche di flessibilità, aumento dei salari e smart working. Inoltre, il numero di nuove imprese giovanili è aumentato del 42,5% negli ultimi cinque anni a livello regionale, un segnale positivo per il futuro del sistema imprenditoriale.

"Abbiamo il dovere di puntare sui giovani – concludono da Lapam Confartigianato – e di investire nella loro formazione e nel loro futuro. Le micro e piccole imprese del territorio, capendo la difficoltà nel reperire personale, sono anche più attente al welfare dei dipendenti, come ci segnalano i dati. Fattori come la flessibilità, prevista dal 32,5% delle imprese regionali, l’incremento dei salari e lo smart working, solo per citarne alcuni, giocano un ruolo chiave in termini di attrattività. Bisogna poi sostenere quei giovani che vogliono avviare la loro attività di impresa: il fatto che, a livello regionale, sia aumentato il dato delle nuove imprese giovanili negli ultimi 5 anni del 42,5% dà speranza a noi come associazione e a tutto il sistema imprenditoriale"