La modenese Chimar imballaggi si amplia e acquisisce in veneto

Nell’ambito del piano di crescita e per perseguire la strategia di vicinanza al cliente il gruppo di Soliera, specializzato nella produzione di imballaggi industriali, Chimar ha finalizzato in questi giorni l’acquisizione della Nicolè Imballaggi storica azienda veneta che si occupa della produzione di imballaggi e servizi di confezionamento.

Questa operazione testimonia la volontà di Chimar di volere proseguire il suo percorso di sviluppo finalizzato a garantire una crescente integrazione con i clienti e una maggiore focalizzazione nel settore della logistica industriale.

Dal 1963 NICOLE’ crea imballaggi personalizzati, garantendo livelli di qualità e sicurezza e mettendo a disposizione dei clienti una struttura qualificata di tecnici e personale operativo altamente specializzato in tutte le operazioni attinenti al processo di imballo dei prodotti.

L’amministratore delegato di Chimar Marco Arletti ha dichiarato: "Riteniamo questa operazione un’opportunità per la nostra realtà di consolidare la nostra presenza in un’area importante del tessuto industriale Italiano quale è la regione Veneto, perseguendo così l’obiettivo di fornire un servizio il più possibile sinergico e vantaggioso per i nostri clienti".

Continua Arletti, "La competenza di NICOLÈ IMBALLAGGI, si adatta perfettamente all’obiettivo del nostro Gruppo di contribuire al successo dei nostri clienti attraverso la creazione di soluzioni capaci di creare valore ed eccellenza, nel rispetto di clienti, collaboratori ed ambiente".

Il Gruppo si colloca fra i più importanti produttori europei di imballaggi industriali con forti competenze nella progettazione di imballi speciali e nella logistica aggregata. Nel 2020 ha fatturato 50 milioni di euro ed attualmente occupa oltre 450 persone.