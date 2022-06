La modenese Emiliana Serbatoi in fiera in Francia e la visita della sottosegretaria Pucciarelli

Emiliana Serbatoi alla fiera Eurosatory, l'appuntamento internazionale sui temi della difesa e della sicurezza multidimensionale che si è svolta nei giorni scorsi a Parigi.

Nel'occasione la senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretaria di Stato al ministero della Difesa, ha fatto tappa anche sullo stand dell’azienda modenese, infatti, nell’ambito della visita che la delegazione del Governo e dello Stato ha effettuato al salone francese biennale, che quest’anno ha richiamato oltre 1.300 espositori e 50mila visitatori.

Durante l’incontro è stata illustrata l’attività dell’impresa modenese, in particolare le azioni di internazionalizzazione finalizzate allo sviluppo nei mercati esteri, come appunto la partecipazione, per la prima volta nella quasi quarantennale storia aziendale, alla kermesse Eurosatory. Una partecipazione che, al pari di altre manifestazioni fieristiche in tutto il mondo a cui Emiliana Serbatoi prende parte nel solco della crescente vocazione all’export, è stata caratterizzata da un duplice obiettivo. Da un lato, favorire il consolidamento del marchio sui mercati internazionali di riferimento; dall’altro, in parallelo, approfondire opportunità commerciali, anche aprendo nuovi target in un settore, quello della difesa e della sicurezza civile, in cui i prodotti di Emiliana Serbatoi trovano da sempre un’adeguata applicazione grazie ai valori di efficienza, affidabilità e sicurezza che garantiscono.

Oltre alla senatrice Pucciarelli, le istituzioni italiane sono state rappresentate alla fiera francese dall’ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo, e da una rappresentanza del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti, presieduta dal generale di divisione Rodolfo Sganga, capo del III Reparto. La delegazione ha visitato le aziende espositrici nazionali, come segno di vicinanza e apprezzamento istituzionale nei loro confronti, e tra le oltre quaranta realtà italiane c’era appunto anche Emiliana Serbatoi. Gli esponenti delle istituzioni in visita, a cui sono state inoltre presentate le principali soluzioni per lo stoccaggio, il trasporto e l’erogazione di carburanti, hanno incoraggiato l’operatività dell’azienda diretta dal ceo Gian Lauro Morselli, che proprio in questi giorni celebra il 39esimo anniversario dalla fondazione.

"Ringraziamo la sottosegretaria Pucciarelli e la delegazione italiana che ci hanno omaggiato visitando il nostro stand in fiera a Eurosatory – ha affermato Morselli – riconoscendo con questo gesto la vicinanza delle istituzioni del nostro Paese. Da sempre siamo orgogliosi portabandiera del “Made in Italy” inteso come insieme di creatività e qualità; ovvero, tutto ciò che con professionalità, entusiasmo e passione esportiamo nell’intero pianeta ormai da decenni"