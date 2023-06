La modenese Makeitalia continua a crescere: +33% rispetto al 2021

Il bilancio di Makeitalia, punto di riferimento per le aziende nella gestione della Supply Chain, continua a crescere, fin dal 2008, anno di fondazione dell’azienda modenese.

La direzione aziendale ha confermato i ricavi 2022 a 12 milioni di euro, +33% rispetto al 2021. Una crescita che fa riferimento non solo al fatturato, ma anche alle persone, ai progetti e all’headquarter aziendale. Il 2022 ha visto 30 nuove assunzioni, con un piano di crescita che punterà a raddoppiare a fine 2024. Oggi Makeitalia conta 140 dipendenti, “le nostre risorse più importanti”, cita Francesco Tonolo, partner di Makeitalia.

“Le persone, professionisti della Supply Chain, sono il nostro unico vero asset. Per questo, siamo costantemente attenti ai loro percorsi di formazione e crescita continua. Puntiamo sui migliori talenti, al fine di dare servizi professionali, concreti e di qualità ai nostri clienti, nell’ambito della gestione della catena di fornitura”.

Il 2022 è stato un anno significativo per Makeitalia, anche sotto l’aspetto della propria sede aziendale. Un trasferimento in un moderno stabilimento di maggiori dimensioni da Castelfranco Emilia (sua sede di origine) a Modena: un headquarter di quasi 3.000 mq con caratteristiche ambientali, di consumo energetico e confort all’avanguardia.

Una sede che possa offrire sia uffici che spazi produttivi/logistici, in linea a servizi sempre più integrati con i propri clienti. Non solo. Nel nuovo stabilimento è presente anche il Training Center, la Supply Chain Academy di Makeitalia, con l’obiettivo di offrire alle risorse interne e alle aziende clienti una formazione sempre più esperienziale. “Facciamo continuamente leva su ricerca e innovazione, al fine di mantenere vivo un nostro obiettivo: avere un luogo confortevole e stimolante per i nostri dipendenti e rimanere un punto di riferimento nella gestione della Supply Chain e delle criticità ad essa collegate per i nostri clienti”, conclude Tonolo