La modenese Unizip tra i protagonisti di Milano Unica Tendenze

Arriva da Milano, capitale della moda italiana, una nuova conferma della qualità creativa delle aziende modenesi. Protagonista questa volta la capacità d’innovare di Unizip, azienda modenese specializzata nell’ideazione di chiusure lampo, che negli anni ha saputo conquistare la fiducia di brand, nazionali e internazionali, di primissimo piano.

Nei giorni scorsi l’impresa guidata da Simonetta Pasini è stata, infatti, tra i protagonisti di Milano Unica tendenze, un evento al quale può esporre, esclusivamente su invito, solo un gruppo ristretto di aziende selezionate da una commissione di esperti che chiede di dare forma alle indicazioni da loro fornite rispetto a quelli che saranno i trend delle nuove stagioni. In altre parole, le idee devono essere trasformate in prodotti coerenti con le suggestioni fornite. Una sfida non semplice che l’ufficio ricerca e sviluppo di Unizip ha affrontato con la consueta attenzione per l’originalità e lo stile, ottenendo un ottimo riscontro alla manifestazione.

In particolare, l'evento al quale Unizip è stata invitata anticipa le tendenze delle collezioni Primavera/Estate 2024 dettandone le linee guida che le aziende del settore seguiranno e che si concretizzeranno nel febbraio 2023, quando verranno svelati temi, trend e materiali che si affermeranno nelle creazioni dell'anno successivo.

A caratterizzare le proposte dell’azienda modenese sono ricercati effetti metallizzati ed elementi barocchi che permettono di arricchire i capi. “Torniamo a casa molto soddisfatti perché ci è stata riconosciuta la capacità d’interpretare in modo efficace le linee guida ricevute a luglio – afferma Simonetta Pasini, amministratrice unica di Unizip – riuscendo così a dare forma alle indicazioni ricevute dalla commissione”.

Ora l’obiettivo di Unizip si sposta già a Monaco di Baviera, dove al ‘Munich Fabric Start’, il prossimo 24 gennaio, comincerà l’avventura della nuova collezione.