Torna “MoRe Impresa Festival”. E le imprese aprono agli studenti

Giulia Gabana, Carlo Rivetti, Paolo Manfredi, Federico Butera e Alfonso Fuggetta. Saranno gli ospiti della quarta edizione del “MoRe Impresa Festival”, l’appuntamento organizzato e promosso da Lapam Confartigianato con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, Fraer Leasing e FORMart e il patrocinio di Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena. Tre giorni, il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre, con la consueta rassegna di eventi aperti al pubblico per parlare di temi di attualità per il mondo imprenditoriale, ma non solo.

Perché dopo il successo dell’edizione 2022, in cui era stata la grande novità dell’iniziativa, torna anche nell’appuntamento di quest’anno, all’interno di MoRe Impresa Festival, l’iniziativa “Manifatture Aperte”. Un progetto pensato per proseguire il dialogo iniziato negli anni scorsi con le scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia e avvicinare ancora di più mondo della scuola e mondo delle imprese.

Manifatture Aperte coinvolgerà così 16 scuole superiori e più di 120 classi dalla prima alla quinta, per un totale complessivo che supera i 2500 studentesse e studenti coinvolti da questo progetto. Alunne e alunni che, nei tre giorni del festival, visiteranno oltre 60 imprese locali, associate a Lapam Confartigianato. Un’occasione utile per capire davvero “cosa si fa” nelle aziende e che cosa rende ricco il nostro territorio. Ragazze e ragazzi che durante il festival entreranno direttamente in contatto con imprese manifatturiere o terziarie, fornitori dei grandi brand del lusso o player affermati dell’online, imprese dell’ICT o della meccanica di precisione. Abbinamenti, quelli tra scuole e aziende, pensati in base agli indirizzi di studio dei vari Istituti scolastici e resi possibili grazie alla disponibilità delle imprese partecipanti.

Gli eventi pubblici

Quest’anno l’inaugurazione sarà dedicata a sport e impresa. Mercoledì 29 novembre, in Camera di Commercio a Modena, Giulia Gabana, presidente Modena Volley, e Carlo Rivetti, presidente Modena F.C., racconteranno la loro esperienza di imprenditori e di presidenti nell’incontro dal titolo: “A volte vinci, a volte impari”.

L’indomani, giovedì 30 novembre, presso la rinnovata struttura dell’RMH Hotel Raffaello in Strada Cognento 5 a Modena, dalle 15 alle 18 si alterneranno come relatori Federico Butera, Paolo Manfredi e Alfonso Fuggetta che presenteranno le loro ultime pubblicazioni dal titolo, rispettivamente, “Disegnare l’Italia. Progetti e politiche per organizzazioni e lavori di qualità”, “L’eccellenza non basta. L’economia paziente che serve all’Italia” e “Un bel lavoro. Ridare significato e valore a ciò che facciamo”.

Venerdì 1° dicembre, infine, appuntamento alle ore 16 in sede centrale Lapam Confartigianato a Modena, in via Emilia Ovest 775, per l’evento conclusivo del progetto Manifatture Aperte. Un momento rivolto alle imprese e alle scuole che hanno partecipato al progetto e per celebrare il loro ruolo e impegno durante le tre giornate del festival.

Le dichiarazioni

«Le precedenti edizioni sono state un successo – spiega Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – non soltanto in termini di numeri e presenza, ma anche per i temi trattati. Con questa edizione vogliamo prima di tutto essere ancora più vicini alle nostre aziende, ascoltandole e andando incontro alle loro esigenze: una di queste è appunto colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro e reperire nuove figure professionali specializzate. Quale modalità migliore di portare direttamente i giovani, lavoratori del domani, all’interno delle imprese per un primo assaggio vero e proprio del mondo del lavoro. Un’occasione nata per raccogliere nuove idee e per meglio indirizzare la nostra azione di rappresentanza».

«Trovo fondamentale la scelta di riproporre, ampliando anche notevolmente i numeri, l’iniziativa di Manifatture Aperte – rimarca Gilberto Luppi, Presidente Lapam Confartigianato –. Avvicinare i ragazzi al mondo lavorativo e fargli toccare con mano l’imprenditoria è un aspetto non di poco conto. Colgo l’occasione anche per ringraziare le oltre 60 imprese che hanno deciso di aprire le loro porte agli studenti. Aggiungo che grazie agli ospiti invitati in questa tre giorni di festival, parleremo di alcuni temi cari alle nostre imprese. MoRe Impresa Festival vuole essere un’occasione di confronto diretto tra imprenditori, per creare una rete di relazioni e contatti e incrementare ancora di più quel concetto di “fare rete” che come associazione reputiamo fondamentale per una crescita collettiva».

«La Camera di Commercio di Modena – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari – sostiene anche quest’anno l’evento MoRe Impresa Festival, importante manifestazione che mette in luce i valori del fare impresa. In particolare gli incontri promossi nell’ambito di Manifatture Aperte si inseriscono nei temi dell’orientamento dei giovani e del collegamento tra scuola e mondo del lavoro su cui l’ente camerale è particolarmente impegnato con numerose iniziative».

«Le imprese – aggiunge il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – sono un elemento determinante del Patto per lo sviluppo per una Modena competitiva, sostenibile e solidale. È lo strumento con il quale da anni, insieme, lavoriamo per lo sviluppo del nostro territorio con al centro il lavoro e le opportunità occupazionali che stiamo sostenendo anche con gli investimenti e con le risorse europee. È importante sviluppare il rapporto con le scuole e i giovani, è un modo concreto di costruire futuro».

«Coinvolgere le scuole del territorio significa molto per gli studenti, ma anche per i docenti e per tutto il mondo scolastico – evidenzia Giovanna Morini, presidente di ASAMO, rete delle scuole superiori di Modena –. Le lezioni sui banchi di scuola sono fondamentali, perché permettono agli studenti di acquisire competenze di base e trasversali, oltre che di avere un background che si ritroveranno per sempre nel loro futuro, sia di studio che lavorativo. Ma portare fisicamente i ragazzi all'interno delle imprese, permette loro di trovare senso per il loro studio a scuola e di immaginare scenari per il futuro personale, toccando con mano il lavoro nelle imprese e rendendosi così conto di quali competenze siano importanti per entrare nel mondo del lavoro. Competenze che anche il mondo della scuola potrà sostenere per l'orientamento alla vita adulta dei propri studenti».