Dal web allo spazio fisico, eCharme apre uno store a Bomporto

Il marchio eCharrme, tra i top 20 eRetailer italiani, apre anche uno spazio fisico per il pubblico. L'attività della modenese Chiara Pellacani, già vincitrice del premio eCommerce Businesses of the Year 2020, si evolve dunque per dare uno spazio "materiale" ad un'idea finora vincente sul web.

L’apertura del nuovo negozio, che si trova a Bomporto in via Adige 250H, presso il centro commerciale "Il Naviglio", è avvenuta il 18 settembre. "È stata scelta una location sofisticata, in linea con l’attenzione verso la qualità dell’offerta che da sempre distingue eCharme. È stato allestito un ambiente (dalla superficie di 250mq) improntato alla raffinatezza, interpretata in un’alternanza di bianco e nero che pone in risalto i prodotti".

All’interno dello store è presente una profumeria selettiva che offre tutti i maggiori brand di lusso per prodotti relativi a fragranze, skincare e make-up. Oltre a questi sarà possibile trovare profumi di nicchia, skincare coreana, prodotti per capelli, solari, cura della barba, articoli per la cura delle unghie e tanto altro. Tra i Brand di spicco: Chloè, Narciso Rodriguez, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Shiseido, Burberry, Gucci, Dior, Chanel, Armani e tanti altri.

A contraddistinguere lo store modenese è certamente il vasto assortimento: vanta più di 6.000 referenze nel punto vendita e la possibilità di reperirne altrettante nel nostro magazzino, con un servizio di consegna nello store in giornata.