Rebranding per l’agenzia di comunicazione Negrini & Varetto, nasce “Nuova Vision”

Nata nel 1989, Negrini e Varetto festeggia il suo trentacinquesimo anniversario con un completo rebranding. Dal 2024 l’agenzia di comunicazione con sede a Carpi cambia nome e logo: nasce “Nuova Vision”. Nuova Vision ha colto l’occasione per ampliare le attività del suo statuto sociale che, oltre all’advertising tradizionale, già da tempo avevano integrato strumenti e canali di social media management. La nuova mission è unire strategicamente le 4P del marketing (product, price, place, promotion) alle 4C della comunicazione omnicanale (content, channel, context, conversation), per creare la giusta vision dei clienti.

Contestualmente alla riformulazione di logo, immagine e brand, con la scelta di colori green e immagine iconica, all’ampliamento del range di attività, un nuovo socio, che da anni collaborava con l’agenzia, è entrato nella compagine sociale: Maria Grazia Neri, una professionalità costruita nelle investor e media relations, gestione di ufficio stampa e comunicazione corporate.

Il 2024 di Nuova Vision si apre con un positivo sviluppo del portafoglio che tra i clienti storici conta Wittenstein Italia, Copre, Navigazione Lago d’Iseo, il centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi, il complesso commerciale Le Vele di Desenzano, il retail park Triumplina di Brescia, il complesso commerciale La Cà Merlata di Como, cui ora si unisce il Serravalle Retail Park.

Ceo di Nuova Vision è il carpigiano Claudio Varetto, presidente nazionale di Federpubblicità e membro della Commissione Marketing di CNCC (Consiglio Nazionale Centri Commerciali). Già socio fondatore della Negrini e Varetto, oltre alla lunga esperienza nell’ambito dell’adv classica e online, è stato curatore per Mondadori e Salani di edizioni dedicate al fumetto, oltre ad avere ideato diverse mostre sul mondo dei comics al Museo Casa Enzo Ferrari di Modena, nell’ambito di Lucca Comics e presso Palazzo Fava a Bologna.

Dichiara Varetto: “La vera rivoluzione consiste in una evoluzione: è così che il bruco si trasforma in una farfalla. La Natura ha ispirato il nostro cammino. Cambiare è l’unico modo per restare fedeli a se stessi; per questo nel 2024, dopo 35 anni di attività, Negrini e Varetto cambia e si evolve in Nuova Vision.”