Lapam Confartigianato celebra i 50 anni di attività dell’impresa Neon King

«È parte integrante della storia di Lapam Confartigianato ed è dunque un’enorme soddisfazione per noi celebrare insieme 50 anni di attività». Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, utilizza queste parole per complimentarsi con Angelo Baldaccini, titolare e fondatore di Neon King, che in questo 2024 celebra mezzo secolo di storia. L’azienda si occupa di produrre e installare su tutto il territorio nazionale ogni tipologia di insegna e ha sviluppato al suo interno tutti i reparti produttivi che le consentono di proporsi sul mercato per la produzione di insegne, totem, stampa digitale, lavorazione plexiglass, grafica pubblicitaria, impianti elettrici e illuminotecnica per negozi e altro ancora.

L’associazione ha voluto celebrare l’attività con una targa di riconoscimento che recita: “Congratulazioni a Neon King, con passione e orgoglio, un punto di riferimento di una intera comunità”. La targa è stata consegnata al titolare Angelo Baldaccini e al socio dell’attività Alessandro Cioni direttamente dal Presidente Gilberto Luppi e dal Segretario Generale dell’associazione Carlo Alberto Rossi presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena, in occasione del consiglio direttivo generale associativo.

«Sappiamo le difficoltà che ci sono di questi tempi nel fare impresa – continua il presidente Luppi – ed è proprio per questo motivo che quando ci sono ricorrenze così importanti è giusto sottolinearlo e celebrarle a dovere. Mezzo secolo di attività rappresentano un traguardo, certo, ma voglio considerarlo anche un punto di partenza. È un punto di inizio per altri 50 anni, e oltre, di attività, ed è un punto di inizio per i giovani che oggi vogliono avviare la loro impresa. Il messaggio che vogliamo trasmettere celebrando con Neon King i suoi 50 anni è che fare impresa è possibile. Si possono realizzare le proprie idee imprenditoriali e Lapam ha come mission proprio quella di aiutare e promuovere la cultura del lavoro autonomo».

«Ringrazio Lapam Confartigianato per questo riconoscimento – afferma Angelo Baldaccini –. Ha un sapore davvero speciale per me, visto che dell’associazione sono stato anche presidente dal 1985 al 1991. Come diceva bene il presidente Luppi non è facile, però vedere la propria impresa crescere, innovarsi e rimanere competitiva è una delle gratificazioni più belle che si possa ricevere come imprenditori. Dico sempre che l’impresa deve sempre partire dalla testa, essere riscaldata con il cuore e poi trasformata sapientemente con le mani. Spero di poter essere una sorta di ispirazione per i giovani, a cui dico di avere coraggio per seguire le proprie passioni e intraprendere la propria carriera come imprenditori».