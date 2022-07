Note di Passaggio, musica da camera classico-romantica a Rocca Rangoni

Martedì 19 luglio alle ore 21.30 presso il Cortile d'Onore della Rocca Rangoni a Spilamberto si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio. Si esibirà un quintetto di grandi nomi del concertismo italiano, formato dal clarinettista Giovanni Picciati e dall'Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi (Marco Bronzi e Antonio De Lorenzi al violino, Giancarlo Di Vacri alla viola e Giuseppe Barutti al violoncello).

In programma due capolavori del repertorio cameristico classico-romantico: il celebre Quartetto di Haydn op.74 n.3 "Il Cavaliere" e lo straordinario Quintetto per clarinetto e archi op.115 di Brahms.

Giovanni Picciati è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma. Invitato come primo clarinetto dall’ Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra dell’Arena di Verona e l’Orchestra del Teatro e Filarmonica della Scala, ha suonato con direttori come Pretre, Rostropovich, Mehta, Sinopoli, Berio, Muti, Gatti, Barenboim, che lo hanno portato a tenere concerti nelle citta? piu? importanti d’Europa, Stati Uniti, Giappone e Cina.

L’Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi è composto da musicisti di primo piano della scena musicale italiana che vantano prestigiose collaborazioni in qualità di prime parti (Filarmonica della Scala, Orchestra Mozart, Orchestra del Festival di Lucerna, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Fenice, Filarmonica Toscanini). È da 10 anni il complesso in residenza presso la Rassegna “Salotti Musicali Parmensi: un itinerario di musica d’arte nei Palazzi storici”, sostenuto da Fondazione Monteparma nonché presso il “Festival delle Divine Armonie”. La struttura variabile dal quartetto al sestetto permette all’Ensemble di affrontare buona parte del repertorio cameristico dal periodo classico fino al tardo romanticismo.

L'ingresso è libero e senza prenotazione. In caso di maltempo il concerto sarà rimandato ad altra data. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L'Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all'ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it