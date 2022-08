Fast food, Italpizza apre una propria catena di pizzerie

Italpizza, leader nella produzione di pizze con un volume d’affari previsto di circa 200 milioni di euro, ha deciso di lanciarsi in modo diretto nella ristroazione e ha avviato la sperimentazione di una nuova catena di pizzerie denominata “Numero 1”. La novità consiste nell’offrire la possibilità di consumare un prodotto che promette di essere di alta qualità e basato su ricette gourmet, con un servizio particolarmente veloce.

La “Numero 1”, infatti, realizza il primo concept di fast food della pizza: un prodotto preparato sul momento con ingredienti freschi e genuini, che garantisce tempi di attesa molto ridotti rispetto alle altre pizzerie. I clienti verranno accolti in un ambiente moderno e informale.

Il primo locale è stato aperto al pubblico a Modena in Strada Vignolese, 1526/b, a San Donnino, poco distante dallo stabilimento stesso. La Pizzeria presenta un menu composto da nove pizze farcite al momento; Pinsa farcita al momento con otto diverse ricette; quattro insalate gourmet accompagnate da una Pinsa e dessert, il tutto a prezzi concorrenziali. Per i più piccoli, non manca un Menù baby a loro dedicato, composto da una pizza baby, una bibita e un gelato.

Attualmente la prima pizzeria “Numero 1” è aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 10:00 alle 22:30.