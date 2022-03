Fiorano, sei nuove attività commerciali sfidano la crisi

Nonostante il difficile periodo ci sono persone che continuano a credere nel futuro, cosa che fa ben sperare. Per quanrto riguarda il territorio di Fiorano Modenese nel mese di febbraio sono addirittura 6 gli esercizi aperti.

Particolare è il caso del nuovo negozio di frutta e verdura in via Machiavelli, dove la signora Carolina Nappa, 54 anni, si è messa in società col suo giovane nipote Davide Nappa, studente alla Facoltà di Architettura. Carolina ha lavorato 6 anni per il market Sisa di Spezzano, quindi sempre in ambito alimentare. A seguito della chiusura dell’esercizio, ha deciso di dare spazio al suo lontano progetto: quello di aprire un’attività tutta sua. All’interno del negozio è lei a servire la clientela, “con cui mi trovo davvero bene; c’è stato un bel riscontro” dice. “Purtroppo a causa della guerra – continua Carolina – il prezzo della merce è salito più del 30%. Non potevamo proprio aspettarcelo. Ma non perdo la speranza. Mi auguro si possa tornare presto a vivere in maniera pacifica, ne gioveremo tutti”.

I primi di febbraio poi, in Piazza De Gasperi ha aperto i battenti Best You, centro fitness e benessere del 37enne Simone Bestagno. Simone (in foto) è un personal trainer che ha gareggiato e vinto come body builder in competizioni internazionali, il ché gli ha permesso di farsi conoscere in tutto il mondo, ottenendo il riconoscimento di professionista in più Federazioni. Pur avendo cominciato nel 2009 a fare l’istruttore, la sua attività primaria è quella del coaching online. “Aprire una sede fisica – afferma – è il tentativo di voler dare un plus al mio servizio online. Questo luogo vuole diventare un centro benessere a 360°: infatti è già presente il solarium e in autunno arriverà la sauna, con annessa tisaneria. Con me c’è anche una estetista e un osteopata. Offro inoltre servizio massaggi terapeutici, organizzo workshop, e altro ancora. Insomma, l’intento è creare una realtà quanto più completa possibile”. Simone vuole differenziarsi dalle palestre tradizionali dando la possibilità ai clienti di essere seguiti fin nei minimi particolari con piani di allenamento e alimentazione personalizzati.

Oltre a queste due attività, hanno aperto: la Floor Tiles, che si occupa di vendita all’ingrosso di materiale ceramico; il centro estetico She Beauty in Piazza Falcone e Borsellino; un affittacamere in via dell’Artigianato; la Gemmacer, che commercia materiale edile online.