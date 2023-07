Cinque nuovi banchi per il mercato Albinelli, un milione di clienti all'anno

Sono cinque i nuovi banchi che da settembre animeranno il Mercato Albinelli. I posteggi messi a bando dal Comune erano appunto cinque, tutti sono stati assegnati. Si tratta di due banchi del pesce (i posteggi numero 96 ad Andrea Solieri e il numero 70 a Fabio Coa), un banco gastronomia (il numero 94 ad Andrea Rocchini), uno di frutta e verdura (il numero 76-77 a La Solignanese) e un banco di marmellate e sughi di produzione propria (il numero 81 per Giuseppina Bortolotti). Inoltre nelle scorse settimane La Polleria è passata da Paola Zoccoli (che dopo 30 anni all’Albinelli è andata in pensione) a Sula Cajup.

«Questi cinque ingressi dimostrano la vitalità del mercato e l’interesse crescente per modenesi e turisti – sottolinea l’assessora del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari –. Da molti anni il mercato non presentava un’offerta così varia. Ci sono aziende del territorio che presentano i nostri prodotti, ma anche specialità che vengono da fuori».

Il presidente del Consorzio Mercato Albinelli, Andrea Solieri, aggiunge: «E’ un vanto per noi avere queste aziende che investono, chi viene all’Albinelli troverà ancora più ricchezza sotto il profilo dell’offerta. Tra l’altro entrano aziende che hanno diversi anni di esperienza che metteranno a disposizione dei clienti del Mercato».

I nuovi operatori si sono presentati e hanno messo in luce le loro specialità, la chiosa finale è per il direttore del Consorzio, Sergio Romagnoli che snocciola i numeri del mercato storico modenese: «Con questi ingressi gli operatori diventano 64 e circa 160 le persone che lavorano quotidianamente all’Albinelli. Le categorie merceologiche sono sempre più interessanti per i clienti e il milione di ingressi annuali ci confermano che l’attrattività del Mercato è molto alta».