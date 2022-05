Nuovo Piano Urbanistico Generale dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, San Possidonio e San Prospero

I Sindaci dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, San Possidonio e San Prospero incontreranno i cittadini per avviare il percorso partecipativo che condurrà alla redazione del Nuovo Piano Urbanistico Generale.

Gli incontri si terranno martedì 3 maggio alle ore 20:45 in contemporanea nei cinque Comuni promotori. A Camposanto l’appuntamento è in Sala Ariston, piano primo, in Via Roma 6; a Concordia in Sala consiliare in Piazza 29 Maggio 2; a Cavezzo nella Biblioteca comunale di Via Rosati 46; a San Possidonio presso l’Auditorium di Via Focherini 1; a San Prospero nel Municipio di Via pace 2.

In ogni sede di incontro saranno presenti i sindaci e i responsabili urbanistica e i tecnici incaricati della redazione del PUG, uno per ogni sede, illustreranno il percorso partecipativo e risponderanno alle domande dei cittadini. Le sedi saranno collegate in videoconferenza. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Concordia.

Il percorso partecipativo partirà nei giorni immediatamente successivi all’incontro, e si compone di una ricerca conoscitiva tramite questionario digitale e cartaceo ed un evento finale di confronto e dialogo svolto con la tecnica del world cafè che si terrà dopo l’estate. La ricerca conoscitiva raccoglierà il parere dei cittadini e le risposte, rigorosamente anonime, raccoglieranno dati riguardo la vivibilità dei paesi e dei loro quartieri, le critiche e le problematiche, l’uso del tempo libero e tanto altro e restituiranno una fotografia del territorio dal punto di vista sociale, economico, urbanistico ed ambientale.

Il PUG è il documento generale che regola l’assetto, l’uso e lo sviluppo del territorio, ed è di straordinaria importanza per la vita nei nostri paesi. Chi vive e lavora nei cinque Comuni ne conosce le risorse e le potenzialità, cosi come gli aspetti critici e le debolezze, e l’ascolto della cittadinanza rappresenta pertanto un momento fondamentale dell’elaborazione del Piano, fortemente voluto dalle Amministrazioni per far emergere le aspettative della comunità, in termini di benessere e qualità della vita, e per definire le priorità di intervento. Ecco perché partecipare è importante per chiunque voglia dire la sua sul futuro del proprio Comune.