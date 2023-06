Una nuova configurazione per l'Ipercoop de I Portali, domani l'inaugurazione

L’ipercoop I Portali di Modena riparte profondamente rinnovato, grazie all’impegno di Coop Alleanza 3.0 che ha investito per i lavori oltre 4,3 milioni di euro. Per festeggiare insieme alla comunità la ripartenza del negozio per la giornata del 29 giugno è previsto a partire dalle ore 8.45 l’inizio del momento inaugurale a cui parteciperà un rappresentante delle autorità cittadine, il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Edy Gambetti, e, in rappresentanza dei soci Coop, il presidente di Area Sociale Vasta di Modena città e Terre d’Argine, Marcello Cappi e la presidente del Consiglio di Zona soci Modena città, Franca Bassoli. Dopo i saluti istituzionali, don Ivo Seghedoni della Parrocchia San Pio X benedirà la struttura.

Nuovo layout

Coop Alleanza 3.0 ha rinnovato il layout dell’ipercoop I Portali: grazie ad un’opera di restyling iniziata a febbraio, realizzata a negozio aperto così da minimizzare i disagi per i modenesi e appena terminata, oggi il punto vendita permette di offrire importanti presìdi e servizi agli oltre 82 mila soci di Modena città, di cui quasi 30 mila frequentano abitualmente I Portali, e a tutti i consumatori.

A guidare i clienti nel nuovo ipermercato – uno spazio ampio oltre 8mila metri quadri che offre lavoro a più di 250 persone – è un percorso di spesa semplice e funzionale agli acquisti, con una comunicazione chiara ed efficace, un’offerta completa, ideale per la spesa settimanale, e un’attenzione particolare ai produttori del territorio. Un’attenzione che risulta evidente già dalla prima area di vendita, la piazza dell’ortofrutta, in cui sono presenti i puntatori di colore verde con la scritta “Prodotto locale” che segnalano i prodotti della terra di provenienza regionale.

Tra le novità, a completare l’offerta dell’ipercoop si aggiunge anche la rinnovata area salute e benessere, dove i clienti possono contare sulla professionalità di farmacisti pronti a offrire supporto e consiglio per scegliere tra oltre 2.000 articoli, tra cui farmaci senza obbligo di ricetta e parafarmaci, inclusi quelli a marchio Coop. Lo spazio ospita anche vaste aree dedicate ai cosiddetti “bisogni emergenti”: si va dai prodotti per la cura della persona, agli alimenti salutistici – in particolare alimenti senza glutine, integratori alimentari –, dalla cosmesi e agli articoli dedicati al benessere fino ai prodotti diagnostici e ortopedici e ai prodotti per la prima infanzia.

Con il restyling, nel parcheggio del centro commerciale, Coop Alleanza 3.0 ha installato una colonnina elettrica con due attacchi per permettere di ricaricare l’auto durante la spesa.

Il restyling ha riguardato anche il Punto di Ascolto, che rimane comunque sempre presente, a vantaggio degli oltre 82 mila soci di Modena città: una comunità che nel 2022 ha usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa che ammontano complessivamente a più di 15 milioni di euro.

In occasione dell’inaugurazione è stata pensata una speciale promozione per quanti diventeranno soci on line dal 1°al 15 luglio: al momento dell’adesione, inserendo il codice promozionale dedicato, ogni nuovo socio riceverà 5 buoni sconto da 5 euro.

Non solo spesa, anche solidarietà

L’ipercoop I Portali è al centro dell’impegno della Cooperativa per il territorio e la comunità. Un impegno tangibile e costante come nel caso della raccolta solidale di prodotti “Dona la spesa”, promossa e organizzata da Coop Alleanza 3.0. Nel corso della giornata del 13 maggio dedicata all’iniziativa, all’ipercoop I Portali sono state raccolte e donate a 2 realtà del territorio, quasi 2 tonnellate di generi di prima necessità. Inoltre, grazie alle donazioni di alimentari in solidarietà con il progetto “Buon fine”, all’ipercoop I Portali nel 2022 sono state donate a 2 realtà del territorio oltre 55 tonnellate di prodotti, pari a 304 pasti giornalieri.

Nella rinnovata Coop, vicino all’ingesso del negozio, trova spazio anche la diffusione della cultura, grazie alla biblioteca condivisa e gratuita di “Seminar libri”. Con quello dell’ipercoop I Portali gli spazi “Seminar libri” di Coop Alleanza 3.0 sono due a Modena e complessivamente 5 considerando la provincia. “Seminar libri” è il progetto della Cooperativa dedicato al bookcrossing gestito dai soci volontari. Nato nel 2003, l’obiettivo del “Seminar libri” è coerente con l’impegno della Cooperativa a favore del territorio: i libri sono a disposizione di tutti. I clienti possono scegliere quelli che preferiscono, metterli nel carrello, portarli a casa e restituirli poi in negozio senza nessun obbligo di registrazione, e anche portare nel supermercato nuovi volumi, per condividere le proprie letture.