Occupazione e lavoro in Appennino: in media lavora il 53,2% della popolazione

Circa 20 mila occupati e quasi mille persone in cerca di occupazione, per un totale di quasi 21 mila attuali e potenziali lavoratori. Questi sono i principali numeri che emergono dall'analisi dell'ufficio studi Lapam Confartigianato, che ha esaminato il tessuto occupazionale di Fanano, Pievepelago e Pavullo, elaborando i dati dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL).

Suddivisione territoriale dei sistemi locali del lavoro

Per una corretta comprensione, è importante specificare che il SLL di Fanano include anche i comuni di Montecreto e Sestola, mentre nel SLL di Pavullo sono compresi anche i comuni di Lama Mocogno, Polinago e Serramazzoni. Infine, il SLL di Pievepelago comprende i comuni di Fiumalbo, Frassinoro e Riolunato.

Dati occupazionali e inattivi

Secondo gli ultimi dati aggiornati al 2022, oltre ai 21 mila lavoratori attuali e potenziali, altre 17 mila persone di 15 anni e più sono escluse dal mercato del lavoro. Questo gruppo di inattivi include studenti, pensionati, casalinghe e altri soggetti scoraggiati dal contesto economico, che non cercano attivamente un'occupazione.

Tassi di occupazione e disoccupazione

Tasso di Occupazione: In media, il 53,2% della popolazione lavora, un valore leggermente inferiore rispetto alla media provinciale del 55%.

Evoluzione dal 2007 al 2022

Nel dettaglio:

Fanano: Il tasso di occupazione è passato dal 45,2% del 2007 al 50,9% del 2022.

Disoccupazione Crescente

Il tasso di disoccupazione è aumentato in tutte le aree considerate:

Pavullo: Dal 3% del 2007 al 4,1% del 2022.

Tendenze e Prospettive Future

Negli ultimi 10 anni, il numero di occupati e la forza lavoro nei comuni montani sono aumentati, nonostante un calo della popolazione. Questo ha portato a un innalzamento del tasso di occupazione di 3,2 punti percentuali dal 2012 al 2022. La crescita è stata particolarmente marcata nelle zone di Fanano e Pievepelago, con una forte accelerazione dal 2015 in poi. A Pavullo, la crescita è stata più contenuta (+2,4 punti percentuali).

Il tasso di disoccupazione ha raggiunto un picco nel 2013 ma è diminuito negli anni successivi. Nel 2022, la disoccupazione è risultata inferiore rispetto al 2012, pur rimanendo sopra i livelli pre-crisi del 2007.

"L'analisi del nostro ufficio studi mostra un quadro ottimistico per l'occupazione nei territori appenninici," spiegano da Lapam Confartigianato. "Il lavoro in montagna c'è e l'area offre diverse possibilità. Dobbiamo agire concretamente per invogliare i giovani e gli imprenditori a investire nel territorio, nelle infrastrutture e nei servizi, così da rendere la montagna ancora più attrattiva."