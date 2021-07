San Cesario, la OCS Srl cambia nome e diventa Hydreco Srl

L'impresa specializzata in cilindri oleodinamici realizzati in co-design con il cliente, con una solida storia di oltre 50 anni, cambia nome e abbraccia quello del brand specializzato del Gruppo Duplomatic, che acquisì l'azienda nel 20215

La OCS Srl di San Cesario sul Panaro assumerà il nome di Hydreco Srl e rafforzerà la propria sinergia con Hydreco, il brand di riferimento globale per le soluzioni complete per il settore mobile del gruppo facente capo a Duplomatic MS Spa. Dal punto di vista formale, non muteranno né i dati fiscali né l’attuale sede. Cambiano il nome ed il logo, ma valori, persone, management restano gli stessi.

OCS Srl, azienda storica modenese entrata nel Gruppo Duplomatic nel 2015, ha continuato in questi anni lo sviluppo delle proprie competenze per la progettazione e produzione di cilindri oleodinamici personalizzati per applicazioni mobili nei settori costruzioni, ferroviario, movimento terra, minerario, siderurgico, offshore e navale.

La sua integrazione nel brand Hydreco, da sempre presente nel settore mobile, consente di ampliare l’offerta ai clienti di soluzioni complete, che includono anche valvole di controllo, joystick, pompe e motori oleodinamici e blocchi HIC per macchine operatrici mobili. Al contempo, questo cambiamento rappresenta un importante rafforzamento delle proprie competenze tecniche, per un servizio sempre più completo e qualificato nello sviluppo di soluzioni personalizzate ad alto contenuto tecnologico.

Grazie a questa operazione, Hydreco in Italia rafforza la propria identità di azienda con diverse sedi produttive nel distretto emiliano della meccatronica: una a Vignola, due a San Cesario, di 4.400 mq, nei quali operano complessivamente circa 100 persone, tra operai, ingegneri e progettisti, tecnici applicativi e personale commerciale qualificato.

“Hydreco Srl è l’evoluzione di OCS Srl e il rebranding è un importante elemento nel nostro percorso di innovazione e crescita, come partner delle aziende che cercano un pacchetto integrato per le loro macchine operatrici. Questo cambiamento evidenzia nei fatti la nostra precisa volontà di diventare una realtà di eccellenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni complete per il controllo del movimento “, ha commentato Roberto Maddalon, Presidente e CEO di Duplomatic MS Spa.