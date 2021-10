Recruiting Day alla filiale ADHR di Sassuolo per 30 figure fra ceramico, metalmeccanico e alimentare

Le imprese in provincia di Modena cercano personale da assumere in produzione, ma non è semplice trovarlo. Tutt’altro. Per questo sono disposte anche a formare ex novo coloro che saranno selezionati in occasione del Recruiting Day in presenza organizzato dalla filiale ADHR Group di Sassuolo, mercoledì 13 ottobre, in via Pia 119.

Sono oltre 30, infatti, le figure cercate per diverse aziende del territorio che operano in tre macro settori: metalmeccanico, ceramico e alimentare. Chi vuole candidarsi deve avere in prima battuta voglia di lavorare e di impegnarsi mentre l’impresa, dall’altra parte, si assume l’onere di insegnare un lavoro garantendo alla risorsa stabilità e crescita nel tempo.

“Stiamo cercando figure produttive sia specializzate sia senza esperienza”, spiega la senior recruiter della filiale ADHR di Sassuolo Milena Perezzani, che continua: “Per queste ultime non sono richiesti particolari titoli di studio e anche l’età è flessibile. Quello che conta è l’affidabilità e la voglia di lavorare, facciamo davvero fatica a trovare persone che vogliano impegnarsi ed essere assunte. Le realtà per cui stiamo cercando personale sono aziende consolidate, leader di settore, con sede tra Sassuolo e Modena. I lavori offerti”, continua la recrtuiter, “vanno da montatori, nell’ambito della meccanica di precisione, addetti al taglio laser, per realtà che realizzano componenti per l’automazione industriale, ma anche verniciatori per il settore metalmeccanico e manutentori elettromeccanici nel comparto automazione industriale e ceramico. Qui cerchiamo anche addetti alla scelta, ai forni, alla rettifica, alle presse e alla lappatura, mentre nell’alimentare le ricerche sono principalmente per personale che si occupi delle linee di produzione e di confezionamento”.

Neo diplomati, così come persone con licenza media, maggiorenni ma anche di mezza età non occupate che cercano un impiego stabile: il Recruiting Day del 13 ottobre si rivolge a loro e si terrà presso la sede della filiale del Gruppo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Per candidarsi è necessario contattare la filiale ADHR Group di Sassuolo allo 0536.1802190 o scrivere a sassuolo@adhr.it o collegarsi direttamente qui (Link esteso - https://www.adhr.it/news-ed- eventi/news/recruiting-day- modena-ottobre-2021).