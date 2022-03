Old Wild West assume personale a Modena, come candidarsi

Old Wild West cerca nuovi candidati da inserire nei ristoranti di Modena e di Carpi. In particolare Camerieri/e di sala e Addetti/e cucina. L'azienda offre contratti stabili formazione continua e possibilità di entrare in una delle più grandi multinazionali della ristorazione servita.

E' possibile inviare la propria candidatura direttamente accedendo al sito di Cigierre, nella sezione "lavora con noi", caricando il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dall'azienda per effettuare un colloquio individuale.