Le ciliegie "brutte" diventano prodotti di bellezza, inaugura Oltree

Barbara Vecchi nasce a Modena e cresce a Spilamberto tra l'orto del nonno e le ciliegie di Vignola. Dopo un'adolescenza passata nella provincia modenese si iscrive e si laurea in psicologia. I suoi studi accademici la avvicinano alle reti neurali e alle più moderne realtà di ricerca sull'I.A. Approda definitivamente nel mondo dell'high tech quando fonda Hopenly, una PMI innovativa che si occupava di Data Science. L'insaziabile fame di conoscenza la spinge ancora una volta a mettersi in gioco frequentando, all’età di 52 anni, un master sulla sostenibilità all’Università Cattolica di Milano, che le permette di unire la passione per la tecnologia a quella per il benessere e la natura.

Nel 2022 Barbara Vecchi concepisce Oltree, un’impresa germogliata dalla visione di una “montagna di ciliegie” scartate. Una realtà che nasce sostenibile e che realizza prodotti di bellezza con un occhio di riguardo alla salute della terra. E proprio a Spilamberto, in via Sant’Adriano 34/36, inaugurerà sabato il primo negozio (taglio del nastro alle ore 10)

“Con l’apertura del negozio ufficializziamo un progetto partito da lontano, che unisce le mie radici al futuro che ho sognato e al pianeta che vorrei lasciare ai miei figli Martina, Camilla e Niccolò. Oltree nasce per difendere la natura, le sue risorse e le nostre radici. Le ciliegie fanno parte della mia vita da che ho memoria. Fin da piccola aiutavo mia nonna a scegliere quelle più belle, le selezionavamo a mano e io contributivo nel mio piccolo a questo processo” afferma Barbara Vecchi, Founder di Oltree “Ci teniamo a dimostrare che per noi la sostenibilità è una vocazione, non una richiesta del mercato e per questo utilizziamo materie cosiddette di scarto perché nonostante la loro diversità esterna la qualità rimane la stessa di tutte le altre. Inoltre, i prodotti Oltree sono sostenibili anche nel loro packaging che si compone di materiali riciclati ma anche riciclabili”

Il nuovo marchio sostenibile si presenta come un'azienda impegnata nel rispetto dell'economia circolare sin dalla sua fondazione. Oltree si distingue per l'attenzione rivolta a ogni fase del processo produttivo, dalle materie prime all'imballaggio. Utilizza un tipo di carta proveniente dalle lavorazioni agroalimentari, normalmente considerata imperfetta per l'industria, e confezioni in R-PET, una plastica riciclata ottenuta dal comune PET. Si tratta dunque di soluzioni che, così come la stessa materia prima, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale.

“L’azienda usa ingredienti e componenti selezionati con cura e provenienti da materie prime di alta qualità- afferma Barbara Vecchi- che seppur caratterizzate da difetti estetici, non possono essere definite "di scarto": le famose ciliegie di Vignola. Ogni prodotto di Oltree riduce lo spreco ed è completamente Made in Italy, con una filiera produttiva che si sviluppa interamente sul territorio italiano, coinvolgendo imprese,comunità locali e sostenendo l’economia e lo sviluppo sostenibile del territorio. Il segreto dei prodotti cosmetici di Oltree risiede nella formulazione a base di iper-fermentato (combinazione della bioliquefazione e della fermentazione) di ciliegie di Vignola. Un processo innovativo che arricchisce e potenzia il fitocomplesso naturale della pianta, aumentando l'efficacia nei prodotti cosmetici.”

Oltree si presenterà al mercato sapendo di rientrare in un gruppo sempre crescente di realtà che lavorano seguendo una logica produttiva basata sulla circular economy. Secondo uno studio del Politecnico di Milano il numero di imprese italiane che si muovono seguendo questa pratica è cresciuto del 13%, passando dal 44% del 2021 al 57% registrato nel 2022. Un dato incoraggiante che testimonia come il credo di Barbara Vecchi si possa concretizzare in Italia un passo alla volta, anche grazie alle ciliegie.