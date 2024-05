Economia, a Modena si cresce dell'1,6%. A trainare costruzioni e terziario, turismo in primis

L'economia modenese cresce seppur di poco - parliamo dell'1,6%, comunque oltre la media regionale dell'1,3% - ma non l'occupazione. E' questo il grande contrasto raccontato dal 16esimo rapporto dell'Osservatorio su Economia e Lavoro in provincia di Modena realizzato dall'Ires, l'istituto di ricerca economica e sociale della Cgil. Il rapporto contiene una fotografia completa del nostro territorio: dalla demografia all'ambiente, lavoro ed, appunto, economia.

Se l'economia, come dicevamo, è in leggera crescita, lo stesso non si può dire dell'occupazione che, nel 2023, arretra del 3,2% per quanto riguarda i lavoratori dipendenti contro un aumento di dispoccupati e inattivi. Non solo, cresce anche la percentuale di lavoratori dipendenti che vivono quella che viene definita una condizione di "disagio lavorativo" perché costretti, in mancanza di alternative, ad affidarsi a contratti a termine o part-time. Parliamo del 18%. Altro dato allarmante quello che arriva dai dati Inps sui dipendenti di settori privati non agricoli: nel 2022 solo il 53,6% di loro ha lavorato a tempo pieno per tutto l'anno.

Resta la grande domanda: come possono crescita economica e aumento occupazionale e salariale essere variabili separate tra loro? "Significa che la crescita dell''economia è determinata da altro, come la riduzione del costo del lavoro, e che le persone non ne godono a sufficienza - spiega Daniele Dieci, segretario della Cgil Modena -. Parlare di crescita economica senza portarsi dietro le persone non vuol dire nulla. Nel nostro territorio registriamo una fragilità e una debolezza del mercato del lavoro preoccupanti: quattro contratti su cinque sono precari e determinati, cresce la disoccupazione femminile e anche la percentuale di inattivi, persone che non cercano nemmeno più un lavoro. Dall'altra parte però continuano ad aumentare costo della vita, affitto, spese sanitarie. E' la grande novità negativa di questi ultimi anni: il lavoro da solo non basta più per condurre una vita diginitosa in termini economici. E chi lavora ha paura: del futuro e di non essere in grado di integrarsi e sostenersi dentro la società. Aspettiamo che la politica, in campagna elettorale, si prenda carico di questo. Dobbiamo parlare di come sta la gente e pensare a come aiutarla a stare meglio".

Per quanto riguarda il quadro economico, "complessivamente l'ultimo anno segna ancora un trend positivo in termini di crescita, ma non come gli anni scorsi - il commento del Presidente di Ires Emilia-Romagna Giuliano Guietti -. Si vede qualche difficoltà crescente in settori chiave come l'industria, per via delle esportazioni che crescono con un ritmo ormai molto vicino allo zero, al netto dell'inflazione. Trainano le costruzioni ma con previsioni molto negative per il 2024. E' buono invece l'andamento del turismo, Modena è una delle realtà in Emilia-Romagna in cui ha avuto la crescita migliore negli ultimi anni", la sua conclusione.

Retribuzioni

In un anno nel quale i prezzi sono aumentati molto (+8,3% secondo l’indice NIC riferito alla provincia di Modena), le retribuzioni medie annue dei dipendenti privati non agricoli sono aumentate del 3,9%, ma si tratta di un aumento in parte dovuto al numero maggiore di ore lavorate: infatti la retribuzione media giornaliera è cresciuta solo dell’1,8%, percentuale che addirittura si riduce all’1,7% per le donne (contro il +2,1% per i maschi) e all’1,0% per le figure operaie.

Anche le dichiarazioni dei redditi rese nel 2023 e relative all’anno di imposta 2022 confermano una tendenza all’aumento delle diseguaglianze: mentre i redditi da lavoro e assimilati crescono mediamente del 3,3% rispetto all’anno precedente, quelli da lavoro indipendente registrano un incremento che supera quello dell’inflazione: +11,0%.

Popolazione

La popolazione complessiva della provincia di Modena è sostanzialmente stabile negli ultimi anni, ma accelera l’invecchiamento della popolazione, con un’età media che ha raggiunto i 46 anni aumentando di 2 anni nell’ultimo decennio. Alla base di questo fenomeno sta un forte calo delle nascite a partire dal 2009 che nel 2022, anche per effetto dell’aumento dei decessi degli ultimi anni, ha generato un saldo naturale fortemente negativo (- 2.997 persone), per ora compensato dai saldi migratori, non solo stranieri ma anche italiani.

Gli stranieri residenti in provincia di Modena sono circa 96 mila e la loro percentuale sul totale della popolazione residente è negli ultimi anni sostanzialmente stabile (13,6% al 1.1.2023). Di questi, circa i ¾ hanno un’età compresa tra i 15 e i 64 anni e oltre 71 mila sono stati censiti da Inps tra i lavoratori della provincia, la maggior parte dei quali, circa il 70%, occupati come dipendenti dei settori privati non agricoli. La loro retribuzione media annua è di circa 18.000 €, con un divario molto rilevante tra maschi e femmine.

Ambiente

La provincia di Modena è interessata da un rischio elevato di frane e di allagamenti, enfatizzato da un’alta percentuale di consumo di suolo (11% contro la media regionale di 8,9%). Si tratta inoltre di uno dei territori con l’aria più inquinata della regione: anche se nel 2023 la situazione è migliorata, negli ultimi 5 anni la stazione via Giardini a Modena è in tutta la regione quella che ha registrato il maggior numero di sforamenti annui del limite di 50 μg/m3 medi giornalieri, considerato dalla legge limite di protezione della salute umana.