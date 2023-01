Cooperative, Paolo Barbieri di Cpl è il nuovo presidente di Legacoop Estense

È Paolo Barbieri, presidente di Cpl Concordia, il nuovo presidente di Legacoop Estense. Ieri le cooperative di Modena e Ferrara si sono riunite al Forum Monzani per il secondo congresso dell'associazione, nata nel 2016 dalla fusione tra le due realtà provinciali.

Andrea Benini, già presidente di Legacoop Ferrara dal 2011 ed eletto nel 2016 primo presidente di Legacoop Estense, ha concluso il suo mandato e passato il testimone a Barbieri, 38 anni di Mirandola, dal 2018 presidente di Cpl (venne chiamato per risollevare l'azienda dopo le vicissitudini giudiziarie dei suoi ex vertici nel 2015).

Barbieri, nel modello di governance previsto, manterrà anche la presidenza di Cpl e verrà affiancato da due vicepresidenti: alla conferma di Francesca Federzoni, presidente di Politecnica che già aveva ricoperto il ruolo durante il mandato di Benini, si è aggiunta la neoelezione del presidente della cooperativa sociale ferrarese Cidas Daniele Bertarelli.

"Ringrazio le cooperatrici e i cooperatori per la fiducia accordatami- ha detto il neopresidente Barbieri- e assumo questo incarico con orgoglio, entusiasmo e senso di responsabilità. In Legacoop Estense ho sempre trovato supporto, confronto e condivisione, e nel prossimo mandato mi impegnerò a rendere l'associazione sempre più un punto di riferimento strategico per le cooperative e per il territorio, capace di sviluppare nuovi progetti e aprire nuove prospettive utili per tutta la società". (DIRE)