Tessile. Peserico apre un nuovo stabilimento a Novi di Modena

L'azienda vicentina Confezioni Peserico, conosciuta nel mondo per i brand Peserico e Cappellini, investendo alcuni milioni di euro, aprirà un nuovo stabilimento produttivo a Novi di Modena, dove lavoreanno circa 25 dipendenti, in 2.500 mq dedicati in parte alla tessitura e in parte alla produzione dei capi, dalla arrico delle merci al "finito". Si sono investiti quasi 2 milioni di euro per 22 nuove macchine rettilinee di nuovissima generazione, che garantiranno la lavorazione di qualsiasi tipo di filo.

Peserico ha scelto il modenese per l'abilità, nella maglieria, delle sue maestranze, per la forte esperienza in questo settore.

Peserico è presente in tutto in tutto il mondo con 1100 punti vendita plurimarca e ben 32 store propri in particolare negli Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone, Russia, Germania ma anche Cipro e Polonia oltre a 7 monomarca a gestione diretta a Roma, Firenze, Milano, Verona, Torino, Forte dei Marmi e Santa Margherita Ligure. E' un brandi alto target che propione anche una lunga serie di accessori, dalle borse alle scarpe.