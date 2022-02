Marcello Petrucci nuovo Direttore generale di Fervi

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data 1 febbraio, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing. Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi.