Piccolo commercio, flop dei bandi contro lo spopolamento. Assegnata meno della metà dei fondi

La Regione prova a salvare le 'botteghe' di paese, quei negozi o esercizi polifunzionali che forniscono diversi servizi nei centri più piccoli e sono visti come una sorta di antidoto allo spopolamento. Peccato che i bandi messi in campo da viale Aldo Moro per salvare queste attività non funzionino come dovrebbero. Degli 800.000 euro stanziati dalla Regione per il biennio 2023-2024 meno della metà, il 48,25%, è stata assegnata. Un dato in forte calo rispetto al biennio 2021-2022 che ha visto l'utilizzo del 72,25% dei fondi a disposizione.

La difficoltà è emersa ieri durante la seduta di commissione che ha analizzato i dati sull'attuazione della normativa regionale. "Abbiamo notato- ha spiegato la responsabile di settore Turismo, commercio ed economia urbana Paola Bissi- una difficoltà, da parte degli esercizi molto piccoli, che sorgono in aree complicate, a sostenere investimenti, seppure con contributi elevati da parte della Regione. In futuro, con i nuovi bandi, dovremo concentrarci anche sui contributi per il loro funzionamento".

Al 31 dicembre 2022 erano 107 i Comuni emiliano-romagnoli ad aver individuato sui loro territori zone interessate da fenomeni di rarefazione del commercio e dei servizi: in tutto, 1.064 aree montane o rurali, con meno di 3.000 abitanti e a forte rischio di spopolamento, pertanto idonee a ospitare esercizi commerciali polifunzionali, attraverso il bando specifico volto a promuoverne l'insediamento. Con il bando 2021-2022, sono stati concessi circa 578.000 euro di contributi andati a finanziare, nella misura del 60% e fino a un massimo di 40.000 euro, 20 progetti di cui 16 effettivamente avviati (che si aggiungono ai 15 avviati con il bando 2019-2020), tutti attraverso la trasformazione di attività già esistenti

Si tratta, ad esempio, di bar o ristoranti già insediati che, grazie al contributo regionale, hanno ampliato la loro offerta rendendola "polifunzionale", riuscendo dunque ad attivare la vendita di generi alimentari e l'erogazione di ulteriori servizi. Tre esercizi hanno stipulato convenzioni per il "servizio di biglietteria di trasporto pubblico locale", mentre due possono rilasciare permessi per la raccolta dei funghi. Il 69% dei negozi polifunzionali (11 su 16) offre servizi di noleggio di attrezzature sportive o per escursioni, mentre sette esercizi su 16 hanno un servizio di informazione turistica. Il 50% (8 su 16) dispone di servizi relativi a telefax, fotocopie e internet point. Sul bando 2023-2024 sono stati concessi circa 386.000 euro di contributi per 12 progetti. Gli esercizi finora avviati sono concentrati nelle province di Modena (14) e Piacenza (7). Seguono le province di Bologna e Forlì-Cesena con tre esercizi ciascuna, di Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia con un esercizio ciascuna. (DIRE)