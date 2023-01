La modenese Pikkart a Las Vegas per l’evento hi-tech più importante al mondo

Pikkart srl, piccola media impresa innovativa modenese associata a Confapi Emilia, è stata selezionata per partecipare all’importante evento all’interno della missione della collettiva italiana organizzata da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’evento – il CES (Consumer Electronic Show) – è l’evento hi-tech più grande ed importante al mondo che si tiene a Las Vegas ogni inizio gennaio, e dunque vedrà quest’anno la presenza straordinaria dalla pmi associata con le sue tecnologie proprietarie basate sull’intelligenza Artificiale.

Il CES è noto per essere il più importante evento fieristico in ambito tecnologico del mondo e viene allestito dalla Consumer Technology Association negli Usa fin dal lontano 1967. Nel corso degli anni ha visto nascere e crescere marchi come Abbott, Amazon, Google, LG, Microsoft, Apple. Rappresenta un palcoscenico globale nel quale le startup e le pmi innovative hanno la possibilità di confrontarsi con il mercato statunitense, da sempre principale mercato mondiale per l'elettronica di consumo. L’edizione del 2023 si terrà dalla mattina del 5 alla sera dell’8 gennaio.

La selezione di Pikkart srl è dovuta alla ricerca effettuata ed all’elevato grado di innovazione tecnologico raggiunto ed applicato nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale (Ai) e Realtà Aumentata (AR). Tale ricerca ha consentito a Pikkart di sviluppare tecnologie proprietarie e brevettate, indirizzate ad applicazioni in ambito di industria 4.0, logistica, tracciabilità, retail e marketing.

Nata dalla passione e dalle competenze dell’imprenditore Lorenzo Canali, già titolare di altre aziende di successo nei settori digital e ICT, e dei soci fondatori Davide Baltieri e Giovanni Zuffolini, Pikkart vanta oggi riconoscimenti a livello internazionale e un portafoglio clienti che include realtà di rilievo come Barilla, Tetra Pak, Saipem, Ibm, Assicurazioni Generali, Deloitte, Ferretti Group, A2A, Graniti Fiandre e altri ancora. Grazie alle tecnologie proprietarie brevettate e al know-how sviluppato nei campi della computer vision e del deep learning, le sue soluzioni sono applicabili ai più svariati settori e mercati quali ad esempio anticontraffazione, industria 4.0, marketing, controllo qualità e riconoscimento facciale.

«I settori della Realtà Aumentata (AR), dell’Intelligenza Artificiale (AI) e della Computer Vision (CV) presentano elevati tassi di espansione perché ogni giorno entrano sempre di più nelle vite di ognuno di noi. La presenza di Pikkart al CES di Las Vegas rappresenta un momento importante per il panorama dell'industria tecnologica italiana. Siamo orgogliosi che Pikkart sia stata selezionata per partecipare all'evento tecnologico più influente al mondo, crediamo che anche quest’anno il CES manterrà la sua promessa di essere un appuntamento di altissimo livello per mostrare e condividere i prodotti e discutere le idee che miglioreranno le nostre vite» dichiara il fondatore Lorenzo Canali.