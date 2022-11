A Bomporto nasce il Piper Club, un nuovo disco/risto/pub

Piper Club è un nome che ha fatto la storia dello spettacolo. Da oggi anche Bomporto avrà il suo Piper. Inaugura infatti il 10 novembre 2022 alle ore 20:00, in Via Per Solara 1/3, il nuovo locale che trova posto in quella che è la stessa sede dell’ormai ex Agriturismo Marandello.

Il titolare, Maurizio De Luca, vuole continuare a stupire a 25 anni dal suo primo successo in quel di Milano, quando proprietario del frequentatissimo Transilvania, marchio di una celebre catena di locali a tema e pub notturni. Al seguito di altre esperienze nel modenese, sempre nell’ambito ristorativo-intrattenitivo, e reduce da un’avventura spagnola in quel di Tenerife - dove sono stati raggiunti notevolissimi risultati, portando un semplice ristorante in riva al mare ad essere uno dei più rinomati dell’isola nel giro di un anno, affrontando e superando anche le difficoltà dovute alla pandemia - De Luca è pronto all’ennesima sfida, forse la più complicata di tutte: creare un qualcosa di innovativo, un qualcosa che a Modena, ma anche altrove, non esiste ancora.

Improntato certamente ad un pubblico più giovane, ma assolutamente destinato a qualunque tipo di utenza, questo disco/risto/pub offre la possibilità di cenare in compagnia, bere qualcosa, ascoltare musica, ballare e guardare le partite della vostra squadra del cuore nello stesso momento. "Il luogo dove la quantità incontra e si sposa con la qualità: panini hamburger colorati (fino a 2 kg!), schiacciate, gnocco, tigelle e tanto altro accompagnati da abbinamenti e prodotti più che suggestivi; ma non facciamoci mancare una vasta gamma di cocktail e birre totalmente artigianali. Ma non finisce qui: oltre all’occasione di organizzare ogni tipo di festa, tutte le sere sarà possibile lasciarsi andare con degli esclusivi dj set live, quindi non potete certamente mancare. Infine, durante il periodo estivo, si potrà sfruttare il vastissimo spazio esterno, data la sua predisposizione all’allestimento di eventi".