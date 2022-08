Pizzikotto di Vignola cerca personale, ecco come candidarsi

Pizzikotto di Vignola cerca nuovi candidati da inserire: camerieri/e di sala, addetti/e cucina e pizzaioli/e. L'azienda offre contratti stabili formazione continua e possibilità di entrare in una delle più grandi multinazionali della ristorazione servita. Per i candidati che arrivano da fuori regione Pizzikotto pagherà il vitto e alloggio per un periodo concordato.

"Lavorare in Pizzikotto significa esprimere il proprio talento, mettendolo a disposizione degli altri, crescere insieme, fare della gentilezza uno stile di vita, promuovere il valore della convivialità. Come in una grande squadra", spiega il ristorante.

E' possibile inviare la propria candidatura direttamente accedendo al sito di Cigierre, nella sezione "lavora con noi", caricando il proprio curriculum vitae o inviare il cv a: cv@cigierre.com indicando PIZZIKOTTO VIGNOLA ( https://joblink.allibo.com/ats3/job-offer.aspx?DM=1927&ID=44398&LN=IT&FT=147&SG=2). I candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dall'azienda per effettuare un colloquio individuale.