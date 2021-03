Politiche del lavoro. Un incontro online tra Confapi Emilia, Bonaccini e l'Assessore Colla

Un incontro virtuale di più di due ore quello che si è tenuto ieri tra il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione Vincenzo Colla, e gli imprenditori di Confapi Emilia appartenenti alle categorie Unionmeccanica Emilia, Unimatica Emilia, Gruppo Donne Imprenditrici, Gruppo Giovani Imprenditori e Consiglio Direttivo di Confapi Emilia, per sottoporre all’attenzione della Regione Emilia-Romagna alcune tematiche che gli imprenditori emiliani avevano necessità di condividere con i vertici regionali.

Tra queste in primis la gestione delle politiche del lavoro con un particolare riferimento agli investimenti che l’assessorato avrà intenzione di fare nel panorama dell’imprenditoria regionale, all’opera di sburocratizzazione e agli investimenti da fare per incentivare start up e giovani imprenditori; in secondo luogo la gestione della campagna vaccinale in Emilia per abbattere la pandemia che da più di un anno affligge il Paese, con un particolare occhio di riguardo all’iniziativa di somministrazione vaccinale nelle aziende promossa da Confapi, un’iniziativa che coniuga salute e attività produttive. A questo proposito Confapi Emilia ha lanciato nelle settimane scorse un sondaggio per le aziende associate volto a raccogliere la disponibilità di queste nel mettere a disposizione le proprie infermerie o locali idonei alla somministrazione del vaccino. L’adesione a questa importante iniziativa da parte delle PMI associate è stata altissima, a testimonianza del forte senso di responsabilità che contraddistingue gli associati.

A seguire ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle infrastrutture in particolare alle opere delle province rappresentate da Confapi Emilia ovvero Reggio Emilia, Modena e Bologna; degli investimenti a lungo termine che devono sostituire i ‘ristori’ promossi dal Governo Centrale, dell’importanza del progetto alternanza scuola-lavoro, molto proficuo nella nostra Regione.

In conclusione è stata presentata ‘Scuola di Impresa’, un progetto nato da un’idea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Emilia al fine di fornire ai giovani diplomati e laureati di oggi uno strumento formativo che li aiuti a ‘diventare imprenditori’.

“Incontri di confronto come quello di ieri sono fondamentali per le nostre imprese – ha commentato Giovanni Gorzanelli, Presidente di Confapi Emilia – in un momento in cui il mondo del lavoro è cambiato completamente, è assolutamente necessario comprendere quale direzione regionale e nazionale prenderemo nei prossimi mesi. Ringraziamo moltissimo per il tempo e l’attenzione che il Presidente Bonaccini e l’Assessore Colla hanno riservato all’Associazione e ai nostri imprenditori, i quali si sono mostrati tutti entusiasti dell’incontro.Ci auguriamo di poter replicare al più presto un incontro di questo tipo con la Regione, magari in presenza e in sicurezza negli uffici di Confapi Emilia. Grazie ancora Presidente e Assessore!”