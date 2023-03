Pratiche edilizie, va online il nuovo portale del Comune di Modena

Si accende lunedì 6 marzo il nuovo portale per l’inoltro delle istanze relative alle pratiche edilizie allo Sportello unico del Comune di Modena.

L’Amministrazione ha predisposto il nuovo sistema, con un moderno applicativo di gestione, per rendere più semplici le procedure autorizzative e ridurre i tempi di tutti i procedimenti, compresi quelli oggetto di monitoraggio per l’ottenimento dei fondi Pnrr. Il nuovo strumento, più efficiente, flessibile ed efficace, infatti, agevolerà la gestione dei procedimenti legati ai settori “Pianificazione e Gestione del territorio” e “Ambiente, Mobilità, Attività economiche e Sportelli unici”, con particolare riferimento, appunto, alle pratiche edilizie, migliorando le modalità di interlocuzione dei professionisti esterni con l’Ente.

Per consentire la piena operatività del nuovo applicativo, nelle scorse settimane è stato effettuato un percorso di formazione del personale comunale interessato, oltre a due momenti informativi rivolti agli esterni. Sul nuovo sistema, è stato inoltre predisposto un helpdesk dedicato ai professionisti di supporto per la presentazione delle istanze con il nuovo portale.

In particolare, il nuovo sistema informativo per la gestione delle pratiche edilizie consente una maggiore flessibilità nei casi in cui interverranno modifiche normative, oltre a cambiamenti organizzativi del Comune per il miglioramento della gestione dei procedimenti, e presenta strumenti per supportare al meglio l’istruttoria delle pratiche con particolare riferimento alla richiesta di pareri e alla Conferenza dei servizi. Attraverso il nuovo applicativo, il sistema informativo della toponomastica verrà integrato con il gestionale delle pratiche edilizie e, nel medio-lungo periodo le pratiche per interventi edilizi inviate andranno ad alimentare la banca dati dell’anagrafe degli immobili permettendo una correlazione fluida. Con il nuovo sistema verrà inoltre informatizzato il nuovo Piano Urbanistico Generale e sarà digitalizzato l’archivio cartaceo delle pratiche edilizie, con possibilità in prospettiva di abbattere ulteriormente sia i tempi dell’istruttoria che quello dell’accesso agli atti.

Il nuovo portale è completamente integrato con il sistema PagoPA e con l’autocalcolo degli oneri: i diritti e gli oneri dovuti possono quindi essere pagati con PagoPA e direttamente associati alle pratiche.