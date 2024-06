Poste Italiane Cerca Portalettere a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Poste Italiane ha avviato una campagna di ricerca per portalettere nella provincia di Modena, offrendo contratti a tempo determinato. I candidati interessati devono inserire il proprio curriculum vitae sul sito ufficiale posteitaliane.it entro lunedì 3 giugno, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”, dove sono specificati i requisiti per partecipare alla selezione.

Le posizioni aperte prevedono l'assunzione a tempo determinato in base alle esigenze aziendali. I requisiti per candidarsi includono il possesso di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea, anche triennale, e una patente di guida in corso di validità, necessaria per la guida dei mezzi aziendali.

I portalettere selezionati si occuperanno della consegna di pacchi, lettere, buste, raccomandate e altri tipi di corrispondenza nell'area territoriale di competenza. Questa opportunità rappresenta una chance significativa per chi cerca un lavoro dinamico e a contatto con il pubblico nella provincia di Modena.