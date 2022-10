Prezzi del metano per auto, Modena maglia nera. Si attende anche il rialzo della benzina

Non solo gas per riscaldamento e aziende. Anche il metano per autotrazione preoccupa per il costo elevato, soprattutto nel nostro territorio. Federconsumatori Modena ha comparato i prezzi del metano applicati nella giornata del 5 ottobre nei distributori delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Parma. Sono stati presi a riferimento per ognuno di questi territori i prezzi applicati nei dieci distributori più convenienti della città capoluogo e dei comuni limitrofi, escludendo quelli che non modificano i prezzi da tempo (in genere chiusi) e quelli autostradali.

Quello che emerge è una forte difformità. Il prezzo medio dei primi dieci distributori è il seguente: Parma 2,377 euro/kg, Reggio 2,420 euro/kg, Bologna 3,069 euro/kg e Modena 3,468 euro/kg. A Modena città e nei Comuni limitrofi, il costo di un pieno di metano è superiore del 46% rispetto a Parma, del 43% rispetto a Reggio, del 13% rispetto a Bologna.

Il singolo prezzo più conveniente, nelle principali città e comuni limitrofi dell’Emilia Romagna risulta essere: Parma 1,899 euro/kg; Ravenna 1,909; Cesena 1,920; Reggio 2,199; Forlì 2,199; Ferrara 2,299; Rimini 2,299; Piacenza 2,599; Bologna 2,877; Modena 3,099.

Fluttuazioni difficili da comprendere

Federconsumatori osserva: "Va detto che in provincia di Modena vi sono singoli distributori con prezzi più convenienti, al di sotto dei 3 euro; succede ad esempio a Sassuolo, Fiorano, Maranello, Carpi e Spilamberto. Ma questo non accade a Modena e dintorni, e soprattutto questo fenomeno sembra molto meno rilevante di quanto accade nelle altre provincie al di fuori dei Comuni capoluogo. Quindi, perché questa situazione? Perché accade a Modena? Certo, il cambio di contratto porta in questa fase a nuove forniture a prezzi maggiori, ed al conseguente adeguamento dei prezzi. Ma perché queste vistose differenze con altri territori? Chi può controllare che non vi siano speculazioni in corso?".

L'associazione dei consumatori ritiene che alla luce di questi prezzi siano tanti i metanisti che hanno cessato di utilizzare quel carburante, ricordando gli anni nei quali il costo era inferiore ad 1 euro/kg. "Tanti ancora progettano il ritorno a benzina o diesel. Una modalità ecologica fortemente concentrata nel suo utilizzo nelle fasce di reddito medio e basso, rischia di andare a superamento per sempre. In Emilia Romagna sono presenti circa un quarto delle auto a metano in circolazione in Italia, mentre a Modena le vetture sono 26.000, oltre ad alcune migliaia di veicoli industriali. Ventiseimila modenesi che aggiungono questo problema a quelli generali, che riguardano tutti.

In conclusione, c’è qualcuno che può interessarsi per davvero a questo problema?".

Benzina e diesel

Ma neppure sul fronte dei carburanti tradizionali - benzina e diesel - si possono dormire sogni tranquilli. I prezzi attuali, piuttosto bassi, non paiono destinati a durare. L'Opec è infatti pronta a tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre. Un simile taglio alla produzione di greggio non si vedeva dall'emergenza Covid e avrà forti conseguenze sull'economia globale e gli aumenti del greggio si sommeranno a quelli del gas naturale.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,641 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,640, pompe bianche 1,642), diesel a 1,744 euro/litro (-2, compagnie 1,745, pompe bianche 1,745).

Benzina servito a 1,788 euro/litro (-1, compagnie 1,830, pompe bianche 1,705), diesel a 1,890 euro/litro (invariato, compagnie 1,931, pompe bianche 1,806).

Gpl servito a 0,789 euro/litro (-1, compagnie 0,795, pompe bianche 0,782), metano servito a 3,146 euro/kg (+10, compagnie 3,302, pompe bianche 3,022), Gnl 3,173 euro/kg (invariato, compagnie 3,290 euro/kg, pompe bianche 3,093 euro/kg).

Teniamoli bene a mente perché tali prezzi non dureranno ancora a lungo. La decisione dell'Opec arriva infatti poiché i grandi produttori hanno visto negli ultimi mesi il prezzo del barile scendere da 126 a 79 dollari, e hanno così deciso di prendere provvedimenti incuranti delle richieste delle cancellerie di tutto il mondo, giustificando la decisione con il calo della domanda per i timori di recessione.