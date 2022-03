Calano benzina e gasolio, ma il metano resta sui 2,4 euro/chilo

In Emilia Romagna sono presenti circa un quarto delle auto a metano in circolazione in Italia. A Modena le vetture sono 26.000, oltre ad alcune migliaia di veicoli industriali. Un settore importante, che rischia un forte ridimensionamento a causa dell’inarrestabile crescita del costo del gas e dall’assenza di provvedimenti da parte del Governo volti a calmierarne il prezzo.

Oggi i "metanisti" modenesi contano su di una rete di 16 distributori in provincia, con prezzi che variano da 1,399 (Modena città) ai 2,999 euro al kg (Formigine e Modena città). Ma il prezzo medio oggi nella nostra provincia è di 2,428 Euro al kg, per la forte prevalenza di distributori con prezzi superiori ai 2 euro. Otto distributori, metà di quelli presenti in provincia, propongono un prezzo superiore a 2,5 euro. E’ quindi scontato che siano enormi le file attorno al distributore più economico della provincia, con tempi di attesa anche di due ore, e con problemi alla circolazione.

A porre l'accento su questo particolare rincaro è ancora una volta Federconsumatori Modena: "Il costo del metano alla pompa per molti anni è stato stabile attorno a 0,90/1 euro al kg. E’ quindi semplice esaminare i maggiori costi oggi sostenuti dai metanisti: mediamente un 150% in più. Costi che precipitano sulla parte meno abbiente di cittadini e famiglie, già alle prese con la generale crescita dei beni energetici e del carrello della spesa; tutto questo mentre i redditi da lavoro sono fermi, se non in arretramento".

"In queste ore registriamo anche a Modena i primi positivi effetti della riduzione del costo di benzina, diesel e GPL. Alcuni distributori modenesi hanno ridotto i prezzi anche oltre gli 0,31 centesimi di riduzione decisi dal Governo. Altri hanno applicato riduzioni parziali, altri distributori sono rimasti fermi a prezzi superiori a 2 euro, e sono ovviamente deserti. Anche per questo il Governo non si può dimenticare dei metanisti, rispetto ai quali non vi è stata, fino ad oggi, una sufficiente attenzione", aggiunge l'associazione di categoria.